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Kaynak: DHA

Bodrum’da akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.





İslamhaneleri ile Akyarlar mahalleleri arasındaki Bağla mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otluk ve makilik alanda başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ile Orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için yoğun müdahalede bulunuyor.





Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor.