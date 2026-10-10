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Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, ABD tahvil getirilerindeki artış ve faiz beklentilerinin yarattığı baskıyla üç haftalık yükseliş trendini sonlandırarak haftalık kayba yöneldi. Üçüncü çeyrekteki güçlü rallinin ardından yatırımcıların kâr satışına geçmesiyle ivme kaybeden Bitcoin, 82 bin 590 dolar seviyesinde tutunma mücadelesi veriyor.

TAHVİL FAİZLERİ VE YAPAY ZEKA HİSSELERİ KRİPTOYU BASKILADI

ABD'de tahvil faizlerinin tırmanışa geçmesi, yatırımcıların kripto para gibi yüksek riskli varlıklara olan ilgisini zayıflattı. Piyasada kalan sınırlı risk iştahının ise büyük ölçüde yapay zeka odaklı teknoloji hisselerine kayması, kripto piyasasının toparlanmasını engelledi. Buna ek olarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele çerçevesinde yıl sonuna kadar yeni bir faiz artırımına gidebileceği ihtimali de satışları hızlandıran temel makroekonomik faktör oldu.

ETF'LERDEN 700 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞ KAPIDA

Düşüş eğilimini tetikleyen bir diğer kritik gelişme, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) gelen çıkış sinyalleri oldu. SoSoValue verilerine göre, bu fonlardan haftalık net para çıkışının 700 milyon doları aşması öngörülüyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde ETF'ler, dört haftalık aranın ardından ilk kez haftalık bazda net çıkış kaydetmiş olacak. Strategy Inc.'in Bitcoin alımlarını sürdürmesi ve ABD'de kripto varlıklara yönelik ılımlı seyreden düzenleyici adımlar ise bu gerilemeyi frenlemeye yetmedi.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE PETROLÜN ETKİSİ

Orta Doğu'da yükselen tansiyona paralel olarak artan petrol fiyatları, küresel piyasalardaki risk algısını olumsuz etkileyerek kripto ekosistemine de yansıdı. Fakat ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayında yapılacak ara seçimlere kadar İran'a karşı yeni bir askeri operasyon yapılmayacağını duyurması, cuma günü petrol fiyatlarındaki artış hızını bir nebze yavaşlattı.

ALTCOİN PİYASASINDA KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Lider kripto para birimindeki sarsıntı, altcoinlerde daha sert karşılık buldu. Ethereum yüzde 8'i aşan haftalık değer kaybıyla 2 bin 478 dolara gerilerken, BNB'deki düşüş yüzde 7'nin üzerine çıktı. Diğer öne çıkan varlıkların haftalık performansı ise şu şekilde şekillendi: