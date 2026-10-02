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Kaynak: AA

Kripto para piyasasında sonbahar hareketliliği, eylül ayındaki toparlanmanın ardından ekim ayında da ivme kazanarak sürüyor. Tarihsel olarak yükselişlerle anılan ve yatırımcıların "Uptober" olarak adlandırdığı dönemin başlangıcıyla birlikte Bitcoin (BTC), yeniden 86 bin dolar eşiğinin üzerine tırmandı.

CoinMarketCap verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam hacmi son 24 saatte yüzde 2,27 artış göstererek 2 trilyon 930 milyar dolara ulaştı.

Gün içinde yüzde 3'ün üzerinde prim yaparak 86.347 dolara tırmanan lider kripto para birimi, haftalık bazda yüzde 2,6 kazanç sağladı. Son üç ayı artıda kapatan Bitcoin'in geçmiş 15 yılın 10'unda ekim aylarını ortalama yüzde 27,4 yükselişle tamamlamış olması piyasadaki iyimserliği besliyor.

Piyasa değerine göre ikinci sırada yer alan Ethereum ise yaklaşık yüzde 2 artışla 2.745 dolar seviyesine yükseldi.

DİP SEVİYELERDEN TOPARLANMA VE MAKRO RİSKLER

Yıl içerisinde ABD’nin gümrük tarifesi tehditleri ve sermayenin yapay zeka odaklı hisselere kayması nedeniyle 58 bin dolar bandına kadar gerileyen Bitcoin, son çeyrekteki performansıyla kayıplarını telafi etmeyi başardı.

Analistler, mevcut toparlanma eğilimine rağmen makroekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin temkinli olunmasını gerektirdiğini vurguluyor. ABD-İran hattındaki çekişmeler ve mevcut yüksek faiz ortamı kırılganlığı koruyor. Piyasa aktörlerinin gözü, açıklanacak kritik istihdam rakamlarına çevrilmiş durumda. Fed'in eylül kararı sonrası verdiği karışık sinyaller nedeniyle bu veri kilit önem taşıyor. İş gücü piyasasındaki olası bir direnç, Fed'in şahin tutumunu güçlendirerek kripto varlıklar üzerinde kısa vadeli baskı oluşturabilir.