Show TV’nin yeni müzik, eğlence ve sohbet programı ‘Yaz Bir Şarkı’nın ekran yolculuğu başladı. Program, ilk bölümüyle Total’de aldığı 0.92 reytingle 18., AB’de aldığı 0.77 reytingle yine 18. ve ABC1’de aldığı 1.07 reytingle 12. sırada yer aldı.

Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın birlikte hazırlayıp sunduğu program, her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ederek izleyenleri müziğe, eğlenceye ve sohbete doyuracak. ‘Yaz Bir Şarkı’nın ilk bölümünde Demet Akalın’ın vokalistliğini yaptıktan sonra kendi albümleriyle de zirveye yerleşen Merve Özbey, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve Akalın ile yaptığı ‘Yerinde Dur’ düetiyle müzik listelerini sallayan Sefo oldu. Demet Akalın, Sinan Akçıl, Merve Özbey ve Sefo’nun en sevilen şarkılarını seslendirdiği, Nilsu Berfin Aktaş’ın ise onlara eşlik ettiği programda arabesk müziğin dev isimleri Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses’e de selam duruldu. Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın uyumunu beğendim. Yaz döneminde bu tarz programları özledik. Umarım, izleyici sahip çıkar ve uzun soluklu olur.

Çekimleri Bodrum’da yapılan ‘Yaz Bir Şarkı’, Pazar akşamları saat 20.00’de ekrana geliyor.

Aykut Çınar yeni kitabını imzaladı

İstanbul Valiliği tarafından yürütülen ‘Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor’ projesi kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Beylikdüzü-Esenyurt Kitap Fuarı kapılarını açtı.

Onlarca yayınevi, çok sayıda yazar ve söyleşi, kitap tutkunlarını bir araya getiriyor. Fuarda Yazar Aykut Çınar da Parana Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı ‘Meçhul’ü imzaladı. Yayınevinin standındaki imza gününe kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Bu tarz etkinliklerde okur-yazar buluşmasının kendisini mutlu ettiğini dile getiren Aykut Çınar, okurlarını Beylikdüzü Meydanı’nda 28 Haziran’a kadar sürecek fuara davet etti.

‘Erkekliğe Ağıt’ın çekimleri başladı

Yönetmen Tufan Şimşekcan, ‘Erkekliğe Ağıt’ adlı yeni uzun metraj belgesel filminin çekimlerine başladı. Yapımcılığını Nurcihan Temur ve Mehmet Sarıca’nın üstlendiği belgesel, bir erkeğin yaşamı boyunca inşa edilen erkeklik kalıplarını, bu kimliğin içindeki çatlaklarla birlikte yavaş yavaş çözülmesini ve ardından gelen dönüşüm arayışını anlatıyor.

Kurmaca anlatısında oyuncu Uğur Kurul’un yer aldığı, görüntü yönetmenliğini Zeynep Seçil’in üstlendiği filmde Prof. Dr. Itır Erhart, Prof. Dr. Murat Göç, Prof. Dr. Aksu Bora, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı, Ebru Nihan Celkan, Hasan Deniz ve Umut Güner gibi alanında uzman isimler görüşleriyle yer alıyor. SNT Film yapımı ‘Erkekliğe Ağıt’ın yapım danışmanlığını ise Menderes Demir üstleniyor.

Belgesel, yapım sürecinin tamamlanmasının ardından ulusal ve uluslararası festivallerde izleyiciyle buluşarak eleştirel erkeklik olgusuna sinema diliyle yeni bir perspektif sunmayı hedefliyor.