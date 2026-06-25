Türk Sineması’nın efsanevi ismi Yılmaz Güney’in 1969 yılında ‘Aç Kurtlar’ filmini çektiği Muş, 57 yıl sonra yeniden bir sinema setine ev sahipliği yapıyor. Amanos Yapım imzası taşıyan ‘Babamın Damadı’nın çekimlerine başlandı.

Anadolu’nun sıcak atmosferini romantik komedi ve dram unsurlarıyla buluşturan filmin oyuncu kadrosunda Recep Usta, Barış Baktaş, Meltem Akçöl, Erkan Bektaş, Ayşegül Ünsal, Erkan Sever, Neslihan Yeldan, Yücel Erten, Metin Yıldız ve Mihriban Er’in yer aldığı filmin çekimlerinin 3 haftada tamamlanması bekleniyor. Kentin doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri eşliğinde çekilen film, yalnızca bir aşk hikâyesini değil; aynı zamanda Anadolu’nun kadim kültürünü ve Muş’un eşsiz coğrafyasını da beyazperdeye taşıyacak. Senaryosunu Fırat Enez ve Yasemin Türkmenli’nin kaleme aldığı filmin yönetmenliğini yine Yasemin Türkmenli üstlenirken yapımcılığını Fırat Erez üstleniyor.

Sevginin önyargıları aşabileceğini ve değişimin en beklenmedik yerden başlayabileceğini anlatan ‘Babamın Damadı’, umut dolu hikâyesiyle yakında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Şeyda Bozkurt, ‘Külce’ kitabını imzaladı

İstanbul Valiliği tarafından ‘Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor’ projesi kapsamında ilk kez düzenlenen Beylikdüzü-Esenyurt Kitap Fuarı devam ediyor.

Kitap tutkunlarını buluşturan fuarda, onlarca yayınevinin çok sayıda yazarı okurlarıyla bir araya gelirken katılımcılar, söyleşilerde de sevdiği yazarlarla sohbet etme fırsatı yakalıyorlar. Yazar ve şair Şeyda Bozkurt da fuarda Parana Yayınları’ndan yeni çıkan ‘Külce’ isimli şiir kitabını imzaladı. Yayınevinin standında gerçekleşen imza gününe kitapseverler yoğun ilgi gösterirken Şeyda Bozkurt, fuarda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu tarz etkinliklerde okur-yazar buluşmasının kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Fuar, Beylikdüzü Meydanı’nda 28 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

Derya Bedavacı’dan ‘Atlatırım’ çıkışı

Arabesk müziğinin son yıllardaki önde gelen seslerinden Derya Bedavacı, yeni şarkısı ‘Atlatırım’ı Sony Müzik Türkiye etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Derya Bedavacı’ya ait şarkının düzenlemesini Mert Kemancı yapmış. Şarkıya Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde Şile’de yaklaşık 24 saat süren bir klip çekilmiş. Yaz konseptine uygun bir klip çekilen şarkı, biraz hüzünlü biraz da depresif. ‘Atlatırım’, sevdiği kişiyi kaybetmiş ya da büyük bir duygusal yara almış birinin ne kadar zor olsa da hayata devam edeceğini ve zamanla iyileşeceğini anlatıyor.

Derya Bedavacı, yeni şarkısıyla yine müzik listelerini alt üst edeceğe benziyor.