Televizyon ekranlarında sezon finali heyecanı yaşanırken bazı yapımlar, yalnızca reytingleriyle değil; sosyal medyada yarattıkları etkiyle de öne çıkıyor.

TRT 1’in sezon finali yapan dizisi ‘Taşacak Bu Deniz’, bu sezon dijital gündemin en dikkat çeken projelerinden biri olmayı başardı. Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal’ı buluşturan yapım, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Mayıs ayı verilerine göre X’te (eski adıyla Twitter) en çok konuşulan dizi oldu. Dizi hakkında 562 binden fazla paylaşım yapılması, izleyicinin hikâyeye ve karakterlere olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Artık dizilerin başarısı, yalnızca reytinglerle ölçülmüyor. Sosyal medyada oluşturduğu etkileşim ve izleyicinin gündeminde kalabilmesi de en az ekran performansı kadar önem taşıyor. ‘Taşacak Bu Deniz’ de sezonu bu alanda zirvede kapatan yapımlar arasında yer aldı.

Taşacak Bu Deniz’i sırasıyla listede Halef Köklerin Çağrısı, Uzak Şehir, Arafta, Sevdiğim Sensin, Eşref Rüya, Yeraltı, Kuruluş Orhan, Delikanlı ve Teşkilat takip etti.

‘Yeşilçam’ın Kıyısında’ projesi başlıyor

Şair Uğur Üstündağ, alkışlanacak bir işe imza atmaya hazırlanıyor. Yıllardır hayalini kurduğu ‘Yeşilçam’ın Kıyısında’ adlı sosyal farkındalık hareketini başlatıyor.

Uğur Üstündağ, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bir zamanlar bu ülkenin akşamlarını onlar aydınlatıyordu. Replikleriyle güldük, bakışlarıyla hüzünlendik, filmleriyle ailece aynı sofranın etrafında toplandık. Yıllar geçti o günlerin üzerinden. Geriye, filmler kaldı. Hatıralar kaldı. Sesleri kaldı. İzleri kaldı. Peki, ya onlardan haberimiz var mı? Bugün, ‘Yeşilçam'ın Kıyısında’ diyerek küçük bir vefa yolculuğu başlatmak istiyorum. Çünkü o güzel insanlar sadece film çekmedi. Ve onlar asla unutulmamalı...”

Projeyle Yeşilçam emektarlarının ‘devlet sanatçısı’ adı altında emekli maaşı almaları, imkânı olmayan, imkânsızlıklar içerisinde hayatını sürdürenlere maaşla birlikte korunma ve barınma hizmetinin sağlanması amaçlanıyor.

Dalgakıran’dan ‘Kukla Kral’ sürprizi

Yerli alternatif sahnenin en üretken isimlerinden biri haline gelen Dalgakıran, ikinci albümleri ‘Olay Ufku’nun 5. çalışması ‘Kukla Kral’ı Tamar Records etiketiyle yayınladı.

Sözleri Tunca Baran Bütün’e ait şarkının müziği ve düzenlemesi Dalgakıran imzası taşıyor. Grubun karakteristik sound’unu görkemli bir rock atmosferiyle birleştiren şarkı, doğrudan grup müziğinin ruhunu ve enerjisini merkezine alan, enstrümanların netliğiyle öne çıkan dinamik yapısıyla öne çıkıyor.

‘Kukla Kral’ metaforu üzerinden bir varoluş ve inat hikâyesini anlatan eser, erguvanlardan gam dolu göğüslere uzanan şiirsel diliyle hem düşündürüyor hem de yüksek rock enerjisiyle dinleyiciyi yakalıyor.