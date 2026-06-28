TV8’in sevilen yarışma programı ‘MasterChef Türkiye’nin yeni sezonu başladı. Yaz dönemi boyunca ve yeni sezonun ortasına kadar sürecek programda yarışmacılar, finale kalabilmek için haftalarca ter dökecekler.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jürisi olduğu programda yarışmacılar, tek tek hünerlerini gösteriyorlar. Yıllardır yaz akşamlarında izleyicilerin evlerine konuk olan programın bu kadar sevilmesinde jüri üyelerinin ortaya harika bir iş çıkarmaları etkili oluyor. Bu sene, ‘MasterChef Türkiye’ için reytinglerde rekabetin iyiden iyiye kızıştığı bir dönem olacak. Çünkü yaz dönemi dizileri, gümbür gümbür yollarına devam ediyorlar. Liderliği bırakmaya niyetleri yok. Öte yandan 19 Temmuz’a kadar sürecek olan Dünya Kupası maçları dolayısıyla da reytinglerde zorlanabilir. Bu tarihten sonra biraz rahatlama evresine girecek.

Her ne kadar güçlü rakipleri olsa da programın kemikleşmiş bir izleyici kitlesi var. Bu durum, yola devam edebilecek reyting almasını sağlıyor. Bakalım, ilerleyen haftalarda neler olacak?

Ümit Yaşar’dan ‘Senin O Gözlerin Var Ya’

Güçlü yorumu ve kendine has tarzıyla arabesk müziğin en sevilen seslerinden biri olan Ümit Yaşar, yeni şarkısı ‘Senin O Gözlerin Var Ya’yı 2K Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Tolga Atkın’a ait olan şarkının düzenlemesi Alper Atakan imzası taşıyor. Esere Mustafa Özen’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Şarkının ruhunu yansıtan klip, müzikseverlere âdeta kısa film tadında bir görsel şölen sunuyor.

Şarkı, yaşanmışlık kokan sözleri ve kalbe dokunan melodisiyle ilk dinleyişte dinleyiciyi yakalamayı başarıyor. Aşkın, hayal kırıklığının ve yalnızlığın en yalın haliyle anlatıldığı eser, Ümit Yaşar’ın eşsiz ve derin yorumuyla yeniden hayat bulmuş.

Kadın ve erkeğin bitmeyen savaşı sahnede

Tiyatro Ak’la Kara’nın yeni oyunu ‘Kadın Aklı Erkek Aklı’, kadın-erkek ilişkilerini mizahi bir bakış açısıyla sahneye taşıyarak izleyicilere kahkaha dolu bir tiyatro deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Uyarlama ve yönetmenliğini Savaş Özdural’ın üstlendiği yapım, ilişkilerin en tanıdık anlarını skeçler, stand-up performansları ve müziklerle harmanlayarak seyirciyle buluşturuyor. Oyunun kadrosunda Elçin Afacan, Yağmur Ün, Fatma Tezcan, Özgün Karaman, Sertan Erkaçan ve Kerem Poyraz Kayaalp yer alıyor. Yaklaşık 2 saat süren yapım, seyirciyi yalnızca izleyen değil; anlatılan hikâyelerin içinde kendinden parçalar bulabilen bir konuma taşıyor. Günlük yaşamdan beslenen oyun, ilişkilerin evrensel dinamiklerini sahneye taşıyarak her yaştan izleyiciye hitap ediyor.

Oyun, yaz aylarında tiyatroseverleri kahkaha ve eğlence dolu bir yolculuğa davet ediyor.