Yaz ekranlarının en neşeli, en eğlenceli ve en sağlıklı buluşması için geri sayım başladı. Ekranların sevilen yüzü Asuman Krause, enerjisiyle evlerinize konuk olacak.

‘Asuman Krause ile Hayat Güzeldir’, sağlığa, mutluluğa ve yaşamın güzelliklerine dair keyifli içerikleriyle Star TV izleyicisiyle buluşuyor. Programda, alanında uzman doktorlar sağlıkla ilgili merak edilen soruları canlı yayında yanıtlayacak. Yaşam kalitesini artırmaya yönelik önerilerin paylaşılacağı programda ünlü konuklarla da renkli sohbetler gerçekleştirilecek. Sağlık, mutluluk ve hayatın tüm güzellikleri ‘Asuman Krause ile Hayat Güzeldir’de bir araya gelecek.

‘Asuman Krause ile Hayat Güzeldir’, 29 Haziran Pazartesi’nden itibaren hafta içi her gün saat 12.00’de Star TV’de izleyici karşısına çıkacak.

Frankfurt’ta ödüller sahiplerini buldu

Avrupa’daki en uzun soluklu Türk sinema etkinliklerinden biri olan 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Cinestar Metropolis’te gerçekleştirilen ödül töreniyle taçlandı.

Sunuculuğunu Gökhan Mumcu ile Ebru Susur Atlı’nın üstlendiği ödül gecesinde Almanlar’dan oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ‘En İyi Film’ dalında ‘Sahibinden Rahmet’ ödüle layık görülürken filmin yönetmenleri Gözde Yetişkin ile Emre Sert de ‘En İyi Yönetmen’ ve ‘En İyi Senaryo’ ödülünü aldılar. Ödüller filmin görüntü yönetmeni Arınç Arısoy’a takdim edildi. Hazal Türesan’ın ‘Bildiğin Gibi Değil’ filmindeki performansıyla ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görüldüğü festivalde, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü ise ‘Sahibinden Rahmet’ filmindeki rolüyle Cem Yiğit Üzümoğlu aldı.

Festival, bu yıl ‘Başarı Ödülü’nü, dünyada ülkemizi başarı ile temsil eden ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmiyle 76. Cannes Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü alan Merve Dizdar’a verdi.

İlahi kudretin izlerini taşıyan bir sergi

Hafız Faruk Altun’un hazırladığı Gizli ve Aşikâr Sergisi, Arnavutköy’de sanatseverlerle buluştu. Sergide, hiçbir insan eli değmeden doğal yollarla oluşmuş ve içerisinde ‘Allah’ ism-i şerifini barındıran 18 eser yer alıyor.

Doğanın mucizevi oluşumları arasında yer alan bu eserler, Allah’ın varlığını, kudretini ve hikmetini yansıtan eşsiz işaretler olarak ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Muharrem ayı içerisinde ve Müslümanlar için özel anlam taşıyan Aşure Günü’nde kapılarını açan olan sergi, ziyaretçilerine manevi ve estetik bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

Sergi, 4 Temmuz’a kadar her gün 11.00-17.00 saatleri arasında Arnavutköy Bostanüstü Sokak’ta ziyaret edilebilecek.