NOW TV’de sezon finali yapan ‘Halef Köklerin Çağrısı’ dizisiyle ekranlarda olan İlhan Şen, konuşulmaya devam ediyor.

Yapımda canlandırdığı ‘Serhat’ karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran İlhan Şen, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Mayıs ayında X’te (Twitter) en çok konuşulan erken oyuncu oldu. Oyuncuyla ilgili 382 binden fazla paylaşım yapıldığı görüldü. Listenin zirvesine ilk kez Aralık 2025’te yerleşen oyuncu, üst üste 2. kez, toplamda ise 3. defa liderlik koltuğuna oturdu.

Araştırmada İlhan Şen’i sırasıyla Erdem Şanlı, Mert Ramazan Demir, Burak Yörük, Onur Dilber, Mert Yazıcıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş ve Çağatay Ulusoy takip etti.

Ziynet Sali’yle ‘Yeniden’ yaz geldi

Yıllardır tarzı, tavrı ve hit şarkılarıyla adından söz ettiren Türk Pop Müziği’nin güçlü seslerinden Ziynet Sali, yeni şarkısı ‘Yeniden’i ZG Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Tamer Mustafa imzası taşıyan şarkının düzenlemesini Gökberk Çırakoğlu yapmış. Hem yeni şarkısıyla hem de yoğun konser programıyla yaz sezonuna güçlü bir başlangıç yapan Ziynet Sali, ‘Yeniden’ ile dinleyicilerine duygusal ve enerjik bir yaz şarkısı sunuyor.

Yazın dikkat çeken pop şarkıları arasında yerini almaya hazırlanan şarkı, müzik listelerinin zirvesine göz kırpıyor.

Yeni nesil animasyon filmi geliyor

CB Medya imzalı ‘Robu 404’, tam zamanlı yapay zekâ üretim modeliyle geliştirilen yeni nesil çocuk animasyon filmi olarak 2 Ekim’de seyirciyle buluşuyor.

Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği projenin kreatif yapımcısı ise Ayşe Ayar. Filmin yönetmen koltuğunda Barış Çorak otururken senaryo İpek Çolakoğlu ve Yağmur Ayar’ın imzasını taşıyor. Çorak, aynı zamanda ekibiyle birlikte filmin görsel tasarım ve yapay zekâ destekli üretim süreçlerinden de sorumlu isim olarak projede çok katmanlı bir yaratıcı rol üstleniyor.

Görsel dünya, karakter tasarımları ve üretim akışında yapay zekâ teknolojilerinden yararlanan film, Türkiye’de animasyon üretiminin geleceğine dair güçlü bir örnek sunuyor. Teknolojiyi ve duyguyu bir araya getiren ‘Robu 404’, çocuklara, ailelere ve eğitimcilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor.