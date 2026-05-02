Erzincan’da düzenlenen bir programda AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı’nın eski Başbakan Binali Yıldırım’a yönelik uzun övgü dolu konuşması sosyal medyada gündem oldu. Kabadayı’nın Yıldırım için art arda sıraladığı övgü dolu sözler yaklaşık 1 dakika 21 saniye sürerken Yıldırım’ın yüz ifadesi ve Kabadayı’ya yönelik bakışları çok sayıda yorum aldı.

KONUŞMA SIRASINDA YILDIRIM’IN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Kabadayı’nın konuşması devam ederken kameralar zaman zaman Binali Yıldırım’a yöneldi. Yıldırım’ın yüz ifadesi ve vücut dili, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Görüntülerde Yıldırım’ın, uzun süren övgülerin ardından sıkıldığı izlenimi veren halleri dikkat çekti. Özellikle konuşmanın son bölümünde Kabadayı’ya doğru attığı bakış, sosyal medyada Yıldırım'ın övülmekten bıktığı şeklinde yorumlandı.

KABADAYI’NIN KONUŞMASI

Programda kürsüye çıkan Alpay Kabadayı, konuşmasının büyük bölümünü Binali Yıldırım’a ayırdı. Kabadayı’nın ifadeleri salonda bulunanlar ve görüntüleri izleyenler tarafından dikkatle takip edildi.

Konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok kıymetli büyüğümüz, Erzincan'ımızın yetiştirdiği en büyük değerlerden, sizleri baba ocağınızda, Erzincan'da bizlerle birlikte olmanızdan ötürü duymuş olduğumuz memnuniyeti, bahtiyarlığı dile getirmek isterim. Memleketinize, baba ocağınıza, teşkilatımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Başbakanım.

Sayın Başbakanım; sizler AK Parti'mizle birlikte, 23 yılda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapmış olduğunuz projeleri sokakta, çarşıda, pazarda gezdiğimiz zaman vatandaşlarımızın dilinde. Allah sizlerden razı olsun. Atmış olduğunuz projelerin her birinde, imzalarınızda hep sizlerin isminizin olması bizler için, hemşehriniz olarak gurur kaynağımızsınız. Bundan ötürü de şehrimize, Türkiye'ye katmış olduğunuz değerlerden ötürü, yapmış olduğunuz projelerden ötürü Allah sizlerden razı olsun diyorum. Tekrardan şehrimize, memleketimize, baba ocağımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Başbakanım"