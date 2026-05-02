Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar, "yükselecek" beklentisiyle borçlanarak yatırım yapan vatandaşı adeta ters köşeye yatırdı.
Altında kredi kartı gerçeği: Bunu yapanlar şimdi dizlerini dövüyor
Fiyatların rekor kırdığı dönemde "daha da yükselecek" beklentisiyle kredi kartına yüklenerek altın alan yatırımcılar, sert düşüşle adeta dizlerini dövüyor. Vade farkı, yüksek komisyon ve işçilik maliyetiyle 84 bin TL'ye borçlanılan bileziğin geri alış fiyatı 60 bin TL'ye kadar geriledi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Nakit parası olmadığı halde kredi kartı taksitine güvenerek altın alanlar, hem piyasadaki düşüş hem de banka maliyetleri nedeniyle büyük bir finansal hüsranla karşı karşıya kaldı.
Kuyumculuk sektöründe uygulanan yüksek POS komisyonları nedeniyle, kredi kartıyla yapılan altın alımlarında fiyatın üzerine ortalama yüzde 8- yüzde 10 civarında vade farkı ekleniyor.
Geçtiğimiz ay altının zirve yaptığı dönemde, 10 gramlık işçilikli bir bileziği taksitle alan bir tüketicinin borcu 84 bin lirayı bulmuştu. Ancak ons ve gram altındaki düşüşle birlikte aynı ürünün vitrin fiyatı bugün 66 bin liraya kadar geriledi.
Asıl yıkım ise bozdurma aşamasında yaşanıyor:
Alış Fiyatı (Taksitli): 84.000 TL
Güncel Vitrin Fiyatı: 66.000 TL
Kuyumcu Geri Alış Fiyatı: 60.000 TL
Toplam Zarar: 24.000 TL
Sadece 30 gün içinde yaşanan bu 24 bin liralık kayıp, hatalı yatırım stratejisinin ağır faturasını gözler önüne seriyor.
Kapalıçarşı esnaflarından kuyumcu Ramazan Keskintaş, yükseliş döneminde uyarıları dinlemeyen vatandaşların şimdi panikle zararına satış yaptığını belirtti.
Keskintaş, altının eldeki nakit parayla ve uzun vadeli düşünülerek alınması gereken bir araç olduğunu vurgulayarak şu uyarıda bulundu:
"Kredi kartıyla, vade farkı ödeyerek altına yatırım yapılmaz. Hem banka faizi hem işçilik kaybı binince zarar kaçınılmaz oluyor. Borçla altın almak yatırım değil, kumardır."
Taksitle altın alan yatırımcıyı bekleyen tek risk fiyat düşüşü değil. Aldığı ürünün taksitlerini ödeyemeyip kredi kartı ekstresinin sadece asgarisini yatıran vatandaşlar, yüzde 4- yüzde 5 seviyelerindeki yüksek kredi kartı faizleriyle karşı karşıya kalıyor. Altın fiyatları ileride toparlansa dahi, bankaya ödenen bu faizler nedeniyle yatırımcının kâra geçmesi çok uzun zaman alabiliyor.