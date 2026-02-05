İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki üç isim hakkında "siyasal casusluk" suçlamasıyla açılan soruşturmaya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Ancak iddianamede 2019 yerel seçimlerinin manipüle edildiği tezinin öne sürülmesi tepki çeken konular arasında yer aldı. O dönemlerde AKP sıralarında siyaset yapan Hüseyin Kocabıyık, X hesabı üzerinden sürecin hukuki dayanaktan yoksun olduğunun altını çizdi.

‘BİNALİ YILDIRIM’I YARGILAMANIZ LAZIM’

Savcıya bir hatırlatmada bulunan Kocabıyık şu ifadeleri kullandı:

“Savcı bey, iddianamenizi “İmamoğlu’nun 2019 seçimlerini manipüle ettiği” argümanı üzerine kurmuşsunuz. İşinize karışmam, ancak o tarihlerde AKP’de siyaset yapan biri olarak tanık olduğum bir gerçek vardı. O seçimde gerçekten bir manipülasyon yapıldı, bunu yapanlar arşivde ve hafızalarda capcanlı duruyor. Manipülasyon yapmak suçsa en başta “ seçimi ben kazandım” diyerek bilboardlara “kazandık” afişleriyle donatan Binali Yıldırım’ı yargılamanız lazım. Ayrıca saatlerce seçim sonuçlarını açıklamayı durduran Anadolu Ajansını yargılamalısınız. Sayın savcı, iddianameniz bir yargı sürecini taşıyacak hukuki esaslara istinat etmiyor, kamu ve adalet adına arz ediyorum.”

‘MİLLETTEN DAHA BÜYÜK MAHKEME Mİ VAR?’

İmamoğlu’nun 23 Haziran 2019’da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir seçimleri ile 800 bin fazla oy alarak yüzde 54 oran almasına değinen Kocabıyık, “Bugün hazırladığı iddianamedeki iddiayı çürütmüştür. Milletten daha büyük mahkeme mi var?” dedi.

Yargı kararlarının alay konusu olduğunu söyleyen Kocabıyık, “Ben bir şeyi çok merak ediyorum: Türk yargısının büyük çoğunluğunun haysiyet sahibi hakim ve savcılardan oluştuğunu biliyoruz. Bu insanlar gözlerinin önünde, adliye saraylarında yaşanan hukuksuzluklar konusunda acaba ne düşünüyorlar? Öğle yemeğine indiklerinde meslektaşlarıyla ne konuşuyorlar? Mesela Ekrem İmamoğlu’na “casus” suçlaması ve açılan dava onları hiç rahatsız etmiyor mu?” şeklinde ifade etti.

AYM, VERİ İHLALİ SAYMIŞTI

Anayasa Mahkemesi, Anadolu Ajansı’nın (AA) 2019’daki yerel seçim sonuçlarını abonelere aktarırken yapılan veri kesintisini, hak ihlali saymıştı.