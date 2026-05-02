Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son veriler, ülke genelinde hava şartlarının önemli ölçüde ağırlaşacağını belirtti. Yapılan değerlendirmelere göre Marmara’dan Doğu Anadolu’ya kadar çok geniş bir alanda etkili olacak yağışlı sistemin, özellikle güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde kendisini göstermesi bekleniyor.
Meteoroloji saat vererek il il uyardı: Gök yarılıyor, oluk oluk sağanak yağacak
Türkiye genelinde hava durumu sertleşiyor. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre batı kesimlerde sıcaklıklar 10 dereceye kadar azalırken, Marmara ve Ege’de fırtına, birçok ilde ise kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkili olacak.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Soğuyan hava ile birlikte Batı ve Orta Karadeniz’in iç yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Kuzey Ege’nin zirvelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kısımları, Isparta, Antalya ve Doğu Anadolu’nun pek çok ilinde yağışların yerel olarak şiddetini artıracağı öngörüldüğünden; sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkat gösterilmesi gerekiyor.
Hava sıcaklıklarında ise yurdun batı kesimlerinde radikal bir değişim kapıda bekliyor. Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların, batı bölgelerimizde hissedilir derecede, yani yaklaşık 6 ila 10 derece birden azalacağı tahmin ediliyor.
Bu ani soğumaya eşlik edecek olan rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğudan adeta bir fırtına hızında, saatte 70 kilometreye varan süratle esmesi bekleniyor. Benzer şekilde İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında da rüzgarın güneybatıdan kuvvetli eseceği, bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.
Tüm bu sert hava koşullarının yanı sıra, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri için kritik bir uyarı daha bulunuyor.
Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde, artan sıcaklıklar ve yağışlarla birlikte çığ tehlikesi ve hızlı kar erimesi riski ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Yetkililer, hem kuvvetli yağış hem de fırtına ve çığ riskine karşı vatandaşların hazırlıklı olması ve paylaşılan meteorolojik uyarıları yakından takip etmesi gerektiğinin altını çiziyor.
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi (40-70 km/sa) bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gö gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusu ile Konya'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmulu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Tokat çevreleri ile Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönünden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi var.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi olduğu belirtildi.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı