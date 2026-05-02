Konyaspor’da forma giyen genç kaleci Deniz Ertaş, gösterdiği performansla transfer piyasasının dikkatini çekmeyi başardı.
Birleşik Arap Emirlikleri, Türk futbolcuyu milli takımına almak istiyor
Milli futbolcu, Konyaspor formasıyla gösterdiği performansla Avrupa ve Türkiye’den dev kulüplerin radarına girerken, oyuncu için Birleşik Arap Emirlikleri’nin vatandaşlık ve milli takım planı yaptığı iddia edildi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
21 yaşındaki file bekçisi, ortaya koyduğu performansla hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan birçok kulübün radarına girdi.
SÜPER LİG DEVLERİ İLGİLENİYOR
Oyuncuyla özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un ilgilendiği öne sürüldü.
AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Genç kaleci için Avrupa kulüplerinden de teklifler bulunuyor. Deniz Ertaş’ın kariyer hedefinin Avrupa’da forma giymek olduğu ifade edildi.
BAE DEVREDE!
Oğuzhan Ahmet Yiğit’in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de oyuncuya vatandaşlık vererek milli takımda oynatma planı yaptığı iddia edildi.
SEZON KARNESİ
Bu sezon Konyaspor'da 11'u Süper Lig, 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 17 maça çıkan Deniz Ertaş, kalesinde 21 gol gördü. Genç kaleci 5 mücadelede ise gole izin vermedi.
Deniz Ertaş, Türkiye’nin alt yaş kategorilerinde de forma giyerken son olarak Ümit Milli Takım’da da görev aldı.
Altınordu altyapısında yetişerek dikkat çeken genç kaleci, daha sonra Bursaspor’a transfer oldu. Buradan da Konyaspor’a geçerek kariyerindeki çıkışını sürdürdü.
Deniz Ertaş, henüz 21 yaşında olmasına rağmen dikkat çeken bir piyasa değerine ulaştı. Transfermarkt verilerine göre genç kalecinin güncel transfer değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Gösterdiği performansla kısa sürede değerini artıran Deniz Ertaş, hem Türkiye’den hem de yurt dışından kulüplerin radarında yer almayı sürdürüyor.
BAE MİLLİ TAKIMI
Birleşik Arap Emirlikleri milli futbol takımı, FIFA dünya sıralamasında 68. sırada yer alıyor. Asya kıtasında mücadele eden ekip, Dünya Kupası’na katılamadı ve 2026 Dünya Kupası’nda da yer almayacak.
Birleşik Arap Emirlikleri millî futbol takımı’nda özellikle Brezilya kökenli birçok futbolcu bulunuyor ve bu oyuncular transfer olduktan sonra sonradan vatandaşlık verilerek millİ takıma dahil edildi.