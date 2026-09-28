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NBC News’in “Meet the Press” programına katılan milyarder iş insanı Bill Gates, yapay zeka teknolojisinin insanlık için taşıdığı varoluşsal riskleri değerlendirdi. Sektördeki uzmanların "insanlığın sonu gelebilir" uyarılarına katıldığını belirten Gates, kötü niyetli kişilerin en gelişmiş yapay zeka araçlarına erişmesinin küresel bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

"BUGÜNE KADAR BÖYLE BİR SİLAH OLMADI"

Yapay zekanın yıkıcı gücünü kitle imha silahlarıyla kıyaslayan Gates, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka, bir milyar insanın ölümüne neden olabilecek olayları tetikleyebilecek kadar güçlü. Bugüne kadar, kötü niyetli kişilerin en gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanması kadar büyük bir tehdit oluşturan bir silah olmadı."

"ÖZ DENETİM YETERLİ DEĞİL, YASALAR ZORUNLU OLMALI"

Yapay zeka geliştiricilerinin kendi süreçlerini denetlemesinin (öz düzenleme) imkansız olduğunu belirten Gates, devletlerin ve kolluk kuvvetlerinin doğrudan sürece müdahil olmasını istedi. Güvenlik önlemlerinin yasal zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini savunan deneyimli isim, bu durumun şirketlere ek yük getireceğini ancak inovasyon hızını kesmeyeceğini dile getirdi.

SEKTÖR DEVLERİ BÖLÜNDÜ: AMODEI VE ALTMAN DESTEK VERİYOR, ZUCKERBERG KARŞI ÇIKIYOR

Yapay zeka güvenliği konusunda dev şirketler arasında belirgin görüş ayrılıkları yaşanıyor:

Anthropic ve OpenAI: OpenAI CEO'su Sam Altman ve Anthropic CEO'su Dario Amodei, Birleşmiş Milletler'de yaptıkları konuşmalarda uluslararası standartların ve hükümet denetiminin şart olduğunu vurguladı. Google, Anthropic ve OpenAI'ın ortak bir güvenlik grubu kurmak için çalıştığı belirtildi.

Meta (Mark Zuckerberg): Meta CEO'su Mark Zuckerberg ise sektör çapında ortak bir koordinasyon veya dış denetim fikrine karşı çıkarak, her yapay zeka laboratuvarının kendi güvenlik politikalarını bağımsız olarak yürütmesi gerektiğini savundu.