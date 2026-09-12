Teknoloji dünyasında ilginç bir insan tipi vardır.

Çok şey bilir.

Gerçekten bilir.

İyi okullarda okumuştur.

İyi şirketlerde çalışmıştır.

Yıllar boyunca ciddi projelerde görev almıştır.

CV’sine baktığınızda saygı duyarsınız.

Sonra onunla biraz çalışırsınız ve fark edersiniz ki asıl problemi bilgisizliği değildir.

Tam tersine.

Problemi, bildiklerinin hâlâ kendisine özel olduğunu sanmasıdır.

Çünkü teknoloji dünyasında devir değişti.

Hem de epey değişti.

Bir zamanlar bir konuda derin bilgi sahibi olmak gerçekten büyük bir rekabet avantajıydı.

Bir teknolojinin nasıl çalıştığını öğrenmek zordu.

İyi kaynak bulmak zordu.

Doğru kişiye ulaşmak zordu.

Bir problemi çözmek için günlerce forum karıştırmanız gerekirdi.

Bazı bilgiler birkaç kişinin elindeydi.

Bazı teknolojileri bilen insan sayısı gerçekten çok azdı.

Dolayısıyla yıllarca edinilmiş bilgi doğal olarak güçtü.

Bugün hâlâ güç.

Ama artık tek başına yeterli değil.

Çünkü bilgiye ulaşmanın maliyeti dramatik biçimde düştü.

Bir yazılım mimarisini öğrenmek istiyorsunuz.

Dakikalar içinde onlarca kaynak önünüzde.

Bir teknolojinin nasıl çalıştığını merak ediyorsunuz.

Dokümantasyon, makaleler, videolar hazır.

Kod yazmak istiyorsunuz.

Yapay zekâ yanınızda.

Bir teknolojiyi başka biriyle karşılaştırmak istiyorsunuz.

Soruyorsunuz.

Hata alıyorsunuz.

Hata kaydını veriyorsunuz.

Alternatiflerini çıkarıyorsunuz.

Bir zamanlar haftalar sürebilecek öğrenme döngüleri bugün saatlere, bazen dakikalara indi.

Bu yüzden teknoloji sektöründeki en tehlikeli cümlelerden biri artık şu:

“Ben bunu biliyorum.”

Güzel.

Sonra?

Çünkü artık herkes öğrenebilir.

Asıl soru şu:

Bildiklerinle ne yaptın?

Bir ürün çıkardın mı?

Müşteriye sattın mı?

Gerçek bir problemi çözdün mü?

Ürünün çalışıyor mu?

İnsanlar kullanıyor mu?

Kullanan insanlar memnun mu?

Sistem yoğun kullanım altında ayakta kalıyor mu?

Müşteri ertesi yıl sözleşmesini yeniliyor mu?

Bugünün teknoloji dünyasında asıl sınav burada başlıyor.

Bilgiyi bilmekte değil.

Bilgiyi değere dönüştürmekte.

Bu ikisini birbirine karıştırdığımızda ortaya tuhaf davranışlar çıkıyor.

Bir ekip bir sistem üzerinde çalışıyor.

Performans sorunlarını çözüyor.

Kod değişiyor.

Mimari değişiyor.

Bazı işlemler hızlandırılıyor.

Testler yapılıyor.

Sonuç ölçülüyor.

Ve ortaya daha iyi çalışan bir ürün çıkıyor.

Sonra başka biri geliyor.

Kodun içindeki bir ayrıntıyı görüyor ve bütün çalışmayı tek cümlede küçültüyor:

“Sen aslında şunu yapmamışsın, bunu yapmışsın.”

Devamı da çoğu zaman şöyle geliyor:

“Kullandığın yapay zekâ sistemi işi tam anlayamamış.”

İşte bu cümle bana son dönemin en ilginç savunma mekanizmalarından biri gibi geliyor.

Başarılı bir işi yapan insanın yetkinliğini sorgulamak için kullandığı aracı küçümsemek.

Kod iyi çalıştıysa:

“Yapay zekâ yazmıştır.”

Analiz iyiyse:

“Yapay zekâ hazırlamıştır.”

Dokümantasyon güzelse:

“ChatGPT’ye yazdırmışsındır.”

Sorun çözüldüyse:

“Agent tesadüfen düzeltmiştir.”

Peki kötü olduğunda?

O zaman ilginçtir, sorumluluk tekrar insana geçer.

Çok kullanışlı bir sistem.

Başarı yapay zekânın.

Hata senin.

Kurumsal hayatta bundan daha ekonomik performans değerlendirme sistemi bulmak zor.

Şimdi burada bir şeyi netleştirelim.

Bir insan bir işi yaparken yapay zekâ kullanmış olabilir.

Bir AI agent kullanmış olabilir.

ChatGPT kullanmış olabilir.

Claude kullanmış olabilir.

Copilot kullanmış olabilir.

Kendi geliştirdiği bir sistemi kullanmış olabilir.

Hiçbirini kullanmamış da olabilir.

Ne fark eder?

2026 yılındayız.

Bir yazılımcıya:

“Bu kodu yapay zekâyla mı yazdın?”

diye sormak bana giderek şuna benzemeye başladı:

“Bu hesabı hesap makinesiyle mi yaptın?”

Evet.

Olabilir.

Sonuç yanlış mı?

Mimari kötü mü?

Performans düşmüş mü?

Güvenlik açığı mı oluşmuş?

Ürün çalışmıyor mu?

Bakılması gereken yer burası.

Çekiç kullandı diye marangozun yaptığı masayı küçümsemiyoruz.

Matkap kullandı diye ustaya:

“Ben bunu elle delebiliyordum.”

demiyoruz.

Excel kullandı diye finansçıya:

“Ben de kâğıtta hesaplarım.”

diye çıkışmıyoruz.

Ama konu yapay zekâ olunca bazı insanların teknolojik delikanlılığı kabarıyor.

“Ben kendim yapıyorum.”

Harika.

Yapabilirsiniz.

Ama müşteri sizin ne kadar zorlanarak geliştirme yaptığınızla ilgilenmiyor.

Müşteri şuna bakıyor:

Çalışıyor mu?

Hızlı mı?

Güvenli mi?

Sorunumu çözüyor mu?

Maliyetimi düşürüyor mu?

İşimi kolaylaştırıyor mu?

Bütün mesele bu.

Teknoloji sektöründe uzun yıllar boyunca “çok bilen insan” ile “çok değerli insan” kavramlarını birbirine fazlasıyla yakın gördük.

Eskiden bunda haklılık payı da vardı.

Bugün denklem değişti.

Çünkü bilgi demokratikleşti.

Üstelik sadece insanlar arasında değil.

Artık yanınızda gece gündüz çalışan yapay zekâ sistemleri var.

Dokümantasyonu okuyor.

Kodu inceliyor.

Alternatif öneriyor.

Test yazıyor.

Hata arıyor.

Saat 03.00’te:

“Bugün biraz yoruldum, yarın bakalım.”

demiyor.

Bu durumda insanın değeri ortadan kalkıyor mu?

Hayır.

Tam tersine.

İnsanın değeri başka bir yere taşınıyor.

Doğru problemi seçmek.

Ne yapılması gerektiğini anlamak.

Müşteriyi dinlemek.

Önceliklendirmek.

Risk almak.

Ürünü tasarlamak.

Sonucu doğrulamak.

Yanlış olduğunda sorumluluk almak.

Ve en önemlisi:

Ortaya çalışan bir şey çıkarmak.

Bence geleceğin iyi teknoloji profesyoneli en çok kod yazan kişi olmayacak.

En fazla teknolojiyi ezbere bilen kişi de olmayacak.

Elindeki bütün araçları kullanıp problemi en doğru biçimde çözen kişi olacak.

Bu nedenle yapay zekâ araçlarını küçümsemek bana teknoloji tarihinin en ironik davranışlarından biri gibi geliyor.

Çünkü teknoloji profesyonelinin işi zaten yıllardır tekrar eden işi otomatikleştirmek değil mi?

Hazır kütüphaneler kullanıyoruz.

Framework’ler kullanıyoruz.

Bulut sistemleri kullanıyoruz.

Otomatik testler kullanıyoruz.

Kod tamamlama araçları kullanıyoruz.

Yazılımın yeni sürümlerini otomatik yayımlayan sistemler kullanıyoruz.

Sonra yapay zekâ geldiğinde birden:

“Hayır, burası fazla otomasyon oldu.”

Nerede duracaktık?

Hazır yazılım kütüphanesi kullanmak normal ama yapay zekâdan yardım almak hile mi?

İnternette başka yazılımcıların çözümlerine bakmak mesleğin doğal parçası ama yapay zekâya sormak ayıp mı?

Kod yazarken otomatik tamamlama kullanmak normal ama biraz daha akıllı olanını kullanınca mesleki değer mi kayboluyor?

Çizgiyi kim belirledi?

Teknoloji dünyasında araçları küçümsemenin genellikle iki sebebi vardır.

Birincisi, aracı anlamamak.

İkincisi ise araç sayesinde başkasının sizin yıllarca oluşturduğunuz avantaja çok daha kısa sürede ulaşabildiğini görmek.

İkincisi daha rahatsız edici.

Çünkü yıllarca size değer kazandıran şey bilgiye erişimin zorluğuysa, bilgiye erişim kolaylaştığında doğal olarak huzursuz oluyorsunuz.

Ama piyasa sizin huzurunuza göre hareket etmiyor.

Kasetçiler dijital müzikten hoşlanmamış olabilir.

Fotoğraf filmi üreten şirketler dijital kamerayı küçümsemiş olabilir.

Taksiciler mobil uygulamalardan rahatsız olmuş olabilir.

Ama teknolojinin tarih boyunca çok acımasız bir özelliği var:

Kimsenin nostaljisine saygı duymuyor.

Şirketler açısından ise konu daha da kritik.

Bir kurumda yıllardır bulunan bilgi birikimine elbette saygı duyulmalı.

Deneyim çok değerlidir.

Özellikle büyük sistemlerde yılların getirdiği sezgiyi birkaç haftada elde edemezsiniz.

Ama deneyim başka şeydir.

Bilgi üzerinde mülkiyet iddia etmek başka şey.

Bir kurumda bazı insanlar kendilerini belirli teknolojilerin doğal sahibi olarak görmeye başladığında problem çıkar.

“Bunu bana sormadan yapamazsınız.”

“Bu sistemi sadece ben biliyorum.”

“Bu mimariyi sadece ben anlayabilirim.”

“Bu yöntem doğru değil çünkü ben böyle yapmıyorum.”

Bunlar teknik cümle gibi görünür.

Aslında organizasyonel alarmdır.

Çünkü sağlıklı bir şirketin amacı bilgiyi birkaç kişinin kafasında saklamak değildir.

Bilgiyi yaymaktır.

Dokümante etmektir.

Paylaştırmaktır.

Takımların birbirinden öğrenmesini sağlamaktır.

Tek kişiye bağımlılığı azaltmaktır.

Ve yeni araçların kullanımını teşvik etmektir.

Bir şirket yapay zekâ çağında çalışanlarına hâlâ:

“Bu işi eskiden nasıl yapıyorduk?”

diye soruyorsa dikkatli olmalı.

Doğru soru artık şu olabilir:

“Bugün bunu daha iyi nasıl yapabiliriz?”

İşte burada yönetimin tavrı belirleyici.

Eğer kurumlar eski bilgi hiyerarşilerini korumak adına yeni yöntemleri küçümseyen insanlara alan açarsa, en iyi çalışanlarını yavaşlatırlar.

Daha kötüsü, üretken insanlarda şu duyguyu oluştururlar:

“Ne üretirsem üreteyim, yöntemim üzerinden değersizleştirilecek.”

İşte o noktada şirket teknoloji kaybetmez.

İnsan kaybeder.

Merak eden insanı kaybeder.

Deneyen insanı kaybeder.

Yeni araçlarla oynayan insanı kaybeder.

Risk alan insanı kaybeder.

Sonra kurumun elinde bol miktarda toplantı ve çok az ürün kalır.

Ve günün sonunda pazarın oldukça kaba bir değerlendirme sistemi vardır.

Kimsenin diplomasına bakmaz.

Kimsenin kaç yıl nerede çalıştığıyla uzun süre ilgilenmez.

Kaç makale okuduğunuzu sormaz.

Kaç teknoloji bildiğiniz de umurunda değildir.

Pazarın soruları daha basittir:

Ürün nerede?

Müşteri nerede?

Gelir nerede?

Memnuniyet nerede?

İşte bütün akademik ve teknik tartışmaların sonunda geldiğimiz yer burası.

Bir insan çok iyi eğitimli olabilir.

Çok deneyimli olabilir.

Çok fazla şey biliyor olabilir.

Bunların hepsi değerlidir.

Ama artık hiçbiri dokunulmazlık sağlamıyor.

Çünkü bilgi kimsenin tekelinde değil.

Yapay zekâ da kimsenin tekelinde değil.

Yazılım teknolojileri de kimsenin tekelinde değil.

Bugün çok iyi bildiğimiz yöntemlerin yarısı birkaç yıl sonra değişmiş olacak.

Bu yüzden teknoloji dünyasında sahip olunabilecek en değerli şey bilgi olmayabilir.

Bilgiyi sürekli yenileme ve onu işe dönüştürme becerisi olabilir.

Ve belki biraz da ego yönetimi.

Çünkü bir sabah işe geldiğinizde genç bir yazılımcı, sizin üç gün uğraştığınız işi yapay zekâ yardımıyla üç saatte bitirebilir.

O gün iki seçeneğiniz var.

“Bu işi gerçekten sen yapmadın.”

diyebilirsiniz.

Ya da yanına oturup:

“Nasıl yaptın?”

diye sorabilirsiniz.

Birinci cümle geçmişi korur.

İkinci cümle geleceği öğrenir.

Ben olsam ikinciyi seçerdim.

Çünkü teknoloji dünyasında artık kimsenin bilgisinden korkmaya gerek yok.

Asıl korkulması gereken şey, öğrenmeyi bıraktığı halde hâlâ kendisini vazgeçilmez sanan insanlardır.

Bir de buna izin veren şirketler.

Onların gerçekten vay haline.