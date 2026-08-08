İnsanın bazen ciddi konulara ara vermesi gerekiyor.

Zaten gündem yeterince ağır. Sabah haberleri açıyorsunuz; ekonomi ayrı bağırıyor, siyaset ayrı bağırıyor, dünya ayrı bağırıyor. Memleketin hali bazen insanın içinden telefonu buzdolabına koyup kapağını kapatma isteği uyandırıyor. En azından bildirimler biraz soğusun.

O yüzden bu hafta biraz başka yerden bakalım.

Teknoloji dünyası da her zaman insanlığı kurtarmıyor. Bazen de çok komik işler yapıyor.

Hem de istemeden.

Çocukken gelecek dediğimiz şey uçan arabalar, ışın kılıçları, robot yardımcılar ve gümüş renkli kıyafetlerdi. Geldiğimiz noktada insanlık USB-C kablo arıyor, şarjı yüzde 7’ye düşünce maneviyatını sorguluyor.

Teknoloji ilerledi, doğru.

Ama insan da aynı insan.

Uzaya araç gönderiyoruz ama market poşetini açmak için hâlâ parmağımızı yalıyoruz. Medeniyetin gerçek sınırı bazen Mars değil, market poşetidir.

Bence asıl eğlence biraz burada.

Gelecek geldi.

Ama beklediğimiz gibi değil.

Biraz robotla geldi. Biraz nostaljiyle geldi. Biraz kablo karmaşasıyla geldi. Biraz da “şarj aletin var mı?” diye geldi.

Son günlerdeki bazı teknoloji haberlerine bakınca bunu daha iyi anlıyoruz. Bir tarafta insanı kendi kendine giydirebilen robotik kıyafetler konuşuluyor. Diğer tarafta bir okula insansı robot öğretmen yardımcısı getirme planı tepkilerden sonra askıya alınıyor. New York’ta yıllarca metro kartı satan koca makineler açık artırmaya çıkarılıyor.

Yani gelecek dediğimiz şey bazen bilim kurgu filminden çıkmıyor.

Bazen 476 kiloluk eski bir metro makinesi olarak karşımıza dikiliyor.

Mesela Güney Kore ve ABD’den araştırmacılar, kişinin ellerini kullanmadan giyinmesine yardımcı olabilecek robotik bir kıyafet teknolojisi geliştirmiş. Kumaşın içine yerleştirilen, hava basıncıyla çalışan esnek yapılar kıyafeti beden boyunca hareket ettiriyor. Araştırmacılardan biri bisiklet sürerken yağmura yakalanmış ve “Keşke yağmurluk kendi kendine giyilebilse” diye düşünmüş.

Bilim bazen böyle başlıyor.

Newton’un elmasına karşılık, modern çağın ilham kaynağı ıslanan bisikletçi.

Ama kabul edelim, fikir çok insani. Yağmur başlar, çanta fermuarı sıkışır, yağmurluk bir türlü çıkmaz, kaskın kayışı yana kaçar, siz bir yandan dengeyi korumaya çalışırsınız. O sırada gökyüzü de sanki özel olarak sizi seçmiş gibi yağar.

Modern mühendisliğin özeti bazen budur:

İnsan yağmurda ıslanır, sonra insanlık yeni bir teknoloji dalı açar.

Eskiden annemiz “Üstünü giy” derdi.

Şimdi teknoloji “Sen beceremedin, ben hallederim” diyor.

Burada komik olan şu: Teknoloji giderek annemize benzemeye başladı. Üstünü giy diyor. Arkana bak diyor. Ekranı bırak diyor. Yavaş git diyor. Konumunu aç diyor. Şarjın azaldı diyor. Kalp atışın hızlandı diyor. Bugün az yürüdün diyor.

Akıllı saat “bugün az yürüdün” diyor.

Telefon “şarjın az” diyor.

Navigasyon “yanlış yoldasın” diyor.

Bir tek buzdolabı “o saatte yeme” derse aile meclisi tamamlanacak.

Gerçi o da yakındır. Buzdolabının gece yarısı kapağı açılınca “Bu saatte sucukla ne işin var?” demesine fazla kalmadı. Teknolojinin gidişatı bu yönde. Önce hatırlatıyor, sonra uyarıyor, sonra vicdan yapıyor.

Bir noktadan sonra akıllı saat “bu arkadaşla fazla görüşme, bana pek güven vermedi” derse şaşırmayacağım.

Teknolojinin bize vadettiği büyük devrimler vardı. Ama son dönemde sanki daha çok gündelik beceriksizliklerimizi tamir etmeye çalışıyor. Yağmurluk giyemiyoruz, robotik kıyafet geliştiriyoruz. Telefonu bırakamıyoruz, ekran süresi koyuyoruz. Yola dikkat edemiyoruz, arabaya sensör takıyoruz. Uyuyamıyoruz, uykumuzu ölçen saat alıyoruz. Çok oturuyoruz, saat bize kalk diyor. Kalkınca da nereye gideceğimizi navigasyona soruyoruz.

Yani teknoloji bizi güçlendirdi mi, yoksa nazlı bir varlığa mı çevirdi, emin değilim.

Ama dürüst olalım: işe yarıyor.

Kim “hayır, ben kaybolmayı seviyorum” diyebilir? Kim “ben yağmur altında çantayla boğuşmayı tercih ederim” diyebilir? Kim “telefonum şarjım azaldı diye haber vermesin, ben hayatı sürprizlerle yaşarım” diyebilir?

Bazılarımız diyebilir belki.

Ama çoğumuz diyemeyiz.

Çünkü modern insanın cesareti, telefon şarjı yüzde 12’ye düşünce buharlaşır. Yüzde 8’de hayatı sorgular. Yüzde 3’te artık ailesini, çocukluğunu, geçmişte yaptığı hataları düşünmeye başlar.

Bir başka güncel haber de New York’taki robot öğretmen meselesi. Bir okul bölgesi, “Sally” adlı insansı robotu öğretmen yardımcısı olarak sınıfa sokmayı planlamış. Sonra gelen tepkiler üzerine plan askıya alınmış.

Burada da gülümseten ama düşündüren bir taraf var.

Çünkü teknoloji şirketleri bazen insanlığın en eski meselelerine çok yeni ambalajlarla geliyor. Eğitim mi? Hemen robot getirelim. Yalnızlık mı? Uygulama yapalım. Dikkat dağınıklığı mı? Bildirim gönderelim. Bildirim çok mu oldu? Bildirimleri yöneten başka uygulama geliştirelim.

Sanki her sorunun cevabı biraz daha fazla cihazmış gibi.

Oysa sınıf dediğimiz yer sadece bilgi aktarılan bir oda değil. Çocukların sıkıldığı, güldüğü, itiraz ettiği, anlamadığı, tekrar sorduğu, bazen öğretmenini sevdiği, bazen kızdığı, bazen hayatı öğrendiği bir yer.

Bir insansı robotu lise sınıfına koyduğunuzda yapay zekâ etiği tartışması başlamayabilir.

İlk soru büyük ihtimalle şu olur:

“Hocam fişinizi çeksek yoklama iptal olur mu?”

Robotun adı Sally olabilir ama sınıfa girdiği anda adı muhtemelen “Saliha Hoca” olur. Türk öğrencisi teknolojiyi önce yerlileştirir, sonra sınar.

Biri el sallar.

Biri sesini taklit eder.

Biri robota “Hocam bugün sınav yapmayalım, sistemsel sorun varmış gibi davranın” diye pazarlığa girer.

Biri muhtemelen “Hocam siz de mi e-Okul’a not giriyorsunuz?” diye sorar.

Çünkü teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, öğrenci öğrencidir.

İnsansı robot, yapay zekâ, gelişmiş sensör, eğitim teknolojisi derken bir anda kendinizi “Kim robota lakap taktı?” sorusunun içinde bulabilirsiniz.

Bu yüzden çocukların olduğu yerde teknolojinin biraz alçakgönüllü olması gerekir. Çocuklar teknolojiyi bizim sandığımız kadar kutsal görmez. Onlar için robot da nihayetinde odadaki yeni karakterdir. Eğer fazla ciddiye alınırsa dalga geçilir. Eğer işe yararsa kullanılır. Eğer sıkıcıysa unutulur. Eğer komikse sınıfın maskotu olur.

Belki de teknoloji şirketlerinin çocuklardan öğreneceği şey şudur:

Her parlak şey saygı uyandırmaz.

Bazen sadece iyi bir lakap kazanır.

New York’tan gelen başka bir haber ise daha nostaljik. Şehir, yıllardır metro yolcularına hizmet veren son MetroCard makinelerini açık artırmaya çıkarmış. Artık temassız ödeme sistemine geçildikçe o sarı kartların ve koca makinelerin devri kapanıyor.

Düşünsenize, evinizin salonunda eski bir metro kartı makinesi.

Misafir geliyor.

“Bu ne?”

“Sehpa.”

“Biraz büyük değil mi?”

“New York nostaljisi.”

476 kiloluk eski bir metro kartı makinesini salona koymak cesaret ister. Hem nostalji, hem sehpa, hem de eve giren misafire “bakiyesi yetersiz” deme imkânı.

İnsanlığın koleksiyon tutkusu da başlı başına ayrı bir teknoloji meselesi. Eski telefonları saklıyoruz. Bozuk kulaklıkları atmıyoruz. Şarj kablolarını bir çekmecede arkeolojik katmanlar hâlinde biriktiriyoruz. 2008’den kalma adaptörü hâlâ tutuyoruz çünkü “bir gün lazım olur.”

Olmuyor.

Ama atamıyoruz.

Her evde bir kablo çekmecesi vardır. İçinde artık hiçbir cihaza ait olmayan ama atmaya da kıyamadığımız kablolar yaşar. Teknolojinin mezarlığı değil, küçük bir dijital huzurevi gibidir.

Orada eski kulaklıklar emekliliğini yaşar.

Nokia şarj aletleri geçmişi anlatır.

Bir ucu belli olmayan kablolar sessizce bekler.

Hiçbir cihazla uyumlu olmayan adaptörler, “Ben zamanında çok önemliydim” der gibi durur.

Teknoloji sadece cihaz üretmez.

Hatıra da üretir.

Bir dönem hayatımızın merkezinde olan şey, zamanı geçince çöp olmuyor. Bazen nostalji oluyor. Bazen dekor oluyor. Bazen müzeye giriyor. Bazen de evin bir köşesinde “bunu niye saklıyorum?” sorusuna cevap veremeyen sessiz bir plastik parçasına dönüşüyor.

MetroCard makinesi de biraz böyle. Bir dönem milyonlarca insanın işe, okula, eve, buluşmaya, hastaneye, konsere, hayata yetişmek için dokunduğu bir makine. Şimdi açık artırmada. Teknoloji böyle bir şey. Dün hayatı döndüren araç, bugün koleksiyon nesnesi.

Bugünün en yeni cihazı da yarının tuhaf hatırası olacak.

Bugün gözümüz gibi baktığımız telefonlar, yıllar sonra bir çekmecede eski banka kartları, yabancı bozuk paralar ve “bu kablo neyin kablosuydu?” sorusuyla yan yana yatacak.

Teknoloji tarihinin özeti biraz da budur:

Önce mucize.

Sonra alışkanlık.

Sonra eskime.

Sonra nostalji.

Sonra “bunu satsak para eder mi?”

Bütün bu haberleri yan yana koyunca ortaya eğlenceli bir tablo çıkıyor. Gelecek sandığımız kadar ciddi değil. Bazen yağmurluk giydiriyor. Bazen sınıfa robot sokmaya çalışıyor. Bazen eski metro makinesini hatıra diye satıyor. Bazen de bize şunu hatırlatıyor: İnsan ne kadar ilerlerse ilerlesin, hayatın küçük saçmalıkları bitmiyor.

Belki de iyi ki bitmiyor.

Çünkü teknolojinin fazla ciddiye alınan tarafı insanı yoruyor. Her yeni ürün “devrim” diye tanıtılıyor. Her uygulama “hayatınızı değiştirecek” diye geliyor. Her cihaz biraz daha akıllı, biraz daha hızlı, biraz daha iddialı.

Ama sonunda hayat hâlâ çok basit şeylerden oluşuyor.

Yağmurda ıslanmamak.

Yola yetişmek.

Çocuğun sınıfta ne yaptığını merak etmek.

Şarj kablosunu bulmak.

Eski bir kartın hatırasına gülümsemek.

Telefonu nereye koyduğunu hatırlamak.

Ve bazen hiçbir teknolojik açıklaması olmayan şekilde Wi-Fi’nin modeme yaklaştıkça düzelmesini beklemek.

Teknoloji dünyası bize sık sık büyük cümlelerle geliyor. Ama insan hayatı küçük anlarda yaşanıyor. Bu yüzden en iyi teknolojiler bazen en büyük sloganlara sahip olanlar değil, gündelik hayatın ufak dertlerine dokunanlar oluyor.

Engelli ya da yaşlı bir insanın daha kolay giyinebilmesi çok kıymetli.

Bir çocuğun teknolojiyle doğru şekilde tanışması önemli.

Eski bir ulaşım kartı makinesinin bile insanlara nostalji hissettirmesi anlaşılır.

Ama bütün bunlara biraz gülümseyerek bakmak da fena değil.

Çünkü teknolojiye fazla ciddiyet yükleyince, onun insan tarafını kaçırıyoruz. Oysa teknoloji dediğimiz şey, kusursuz makinelerin hikâyesi değil. Kusurlu insanların icat ettiği araçların hikâyesi.

İnsan üşenir, teknoloji doğar.

İnsan unutur, hatırlatıcı çıkar.

İnsan kaybolur, navigasyon gelir.

İnsan yağmurda ıslanır, robotik yağmurluk fikri belirir.

İnsan sınıfta sıkılır, robot öğretmen bile riskli hale gelir.

İnsan eski kart makinesini görünce “bunu salona koysam mı?” diye düşünür.

Bence haftanın hafif tebessümü burada saklı.

Gelecek kapıyı çaldı.

Açtık.

Karşımızda uçan araba yoktu.

“Şarj aletin var mı?” diye sordu.

Belki de geleceği bu kadar korkutucu yapan şey, onu hep fazla büyük düşünmemiz. Oysa gelecek bazen çok küçük gelir.

Bir düğme kadar.

Bir kart kadar.

Bir bildirim kadar.

Bir yağmurluk kadar.

Bir çekmecenin dibinde unutulmuş kablo kadar.

Ve bazen de insanın yüzünde küçük bir tebessüm bırakacak kadar komik gelir.

Bu hafta ağır konuları biraz kenara bırakalım.

Dünya yine döner.

Gündem yine bağırır.

Ekranlar yine kararır, parlar, yenilenir.

Ama biz şimdilik şunu kabul edelim:

Teknoloji bize geleceği getirecekti.

Getirdi de.

Sadece kutunun içinden biraz robot, biraz nostalji, biraz kablo karmaşası ve bolca “şarjım kaç?” çıktı.

Gelecek geldi.

Ama poşeti açamadı.