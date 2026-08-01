Evler giderek akıllanıyor.

Lambalar sesle açılıyor. Perdeler saatine göre kapanıyor. Kapı zili kimin geldiğini gösteriyor. Kombi, evin sıcaklığını bizden önce düşünüyor. Buzdolabı eksikleri hatırlatıyor. Telefonlar, saatler, kameralar, uygulamalar, bildirimler derken evin içinde görünmeyen bir teknoloji ağı dolaşıyor.

Eskiden evin içinde en çok insan sesi dolaşırdı.

Şimdi bazen Wi-Fi daha çok dolaşıyor.

Ama bütün bu akıllı cihazların, sensörlerin, ekranların ve algoritmaların arasında hâlâ eski usul kalan biri var:

Baba.

Baba, bir evin en güzel hatasıdır.

Bu cümle bana çok dokunuyor. Çünkü içinde hem sevgi var hem kusur. Hem gülümseme var hem sızı. Hem evin yükünü taşıyan bir omuz var hem de bazen o yükün altında ne yapacağını bilemeyen bir insan.

Teknoloji bize kusursuzluğu vaat ediyor. Daha düzenli evler, daha planlı hayatlar, daha güvenli sistemler, daha doğru kararlar, daha az unutkanlık, daha fazla kontrol. Her şey ölçülebilir, izlenebilir, ayarlanabilir ve optimize edilebilir olsun istiyoruz.

Ama baba olmak optimize edilebilir bir şey değil.

Babalık bazen geç kalmaktır. Bazen yanlış kelimeyi seçmektir. Bazen sevgisini gösterirken beceriksizleşmektir. Bazen çok kızmış gibi görünürken aslında çok korkmaktır. Bazen “üşütme” derken “seni seviyorum” demeye çalışmaktır. Bazen çocuğunun gözlerinin içine bakıp doğru cümleyi bulamamaktır.

Hiçbir uygulama bunu tam olarak açıklayamaz.

Bir evin akıllı termostatı sıcaklığı ayarlayabilir. Ama babanın eve yorgun dönüp kapının önünde birkaç saniye durmasını anlayamaz. O birkaç saniyede günün bütün ağırlığı vardır. İşin telaşı, paranın hesabı, gelecek kaygısı, çocukların yüzü, evin eksikleri, söylenmemiş cümleler ve bastırılmış yorgunluklar.

Bazen baba eve girmeden önce kendini toparlar.

Çünkü evin içinde güçlü görünmesi gerektiğini düşünür.

Belki de en çok burada yanılır.

Ama o yanılgı bile sevgidendir.

Bugünün dünyasında evler daha güvenli olsun diye kameralar takıyoruz. Çocuklar internette zarar görmesin diye ebeveyn kontrolü açıyoruz. Telefonlara süre sınırı koyuyoruz. Uygulamalarla çocukların nerede olduğunu takip ediyoruz. Dijital dünya büyüdükçe anne babalık da başka bir şeye dönüşüyor.

Artık sadece “eve geç kalma” demiyoruz.

“Konumunu aç.”

“Bilmediğin linke tıklama.”

“Tanımadığın biriyle yazışma.”

“Şifreni kimseyle paylaşma.”

“Ekranı biraz bırak.”

Bir baba için dünya eskiden de tehlikeliydi. Ama tehlikenin adresi daha görünürdü. Sokak vardı, trafik vardı, kötü arkadaş vardı, karanlık vardı. Şimdi bunlara bir de ekranın içindeki görünmez sokaklar eklendi.

Çocuk odasında otururken bile dünyanın başka bir köşesiyle karşılaşabiliyor.

Bu yüzden baba olmak bugün biraz daha karmaşık.

Çocuğunu korumak istiyor ama her şeyi de yasaklamak istemiyor. Teknolojiden kopmasın istiyor ama ekranda kaybolsun da istemiyor. Güçlü olsun istiyor ama sertleşsin istemiyor. Özgür olsun istiyor ama savrulsun istemiyor.

Bazen bütün bu dengeyi kurmaya çalışırken kendi de savruluyor.

İşte babalık biraz da böyle bir hata.

İyi niyetli, eksik, telaşlı, bazen fazla korumacı, bazen fazla suskun, bazen gereksiz sert, bazen çocuk gibi kırılgan bir hata.

Ama evin içindeki en güzel hatalardan biri.

Çünkü baba çoğu zaman sevgisini süslü cümlelerle göstermez. Bazen sabah erken kalkarak gösterir. Bazen faturayı ödeyerek. Bazen arabayı tamir ettirerek. Bazen gece kapıyı kontrol ederek. Bazen çocuğu uyurken üstünü örterek. Bazen “ben tokum” diyerek. Bazen de sadece aynı odada sessizce durarak.

Çocuk bunu o anda anlamayabilir.

Çünkü çocuklar sevgiyi daha görünür ister. Daha açık, daha sıcak, daha cümleli ister. Haklıdırlar da. Bir çocuğun babasından duyacağı güzel bir cümle, yıllar sonra bile insanın içinde küçük bir ışık gibi kalabilir.

Ama bazı babalar sevgiyi anlatmayı bilmez.

Yaparlar.

Taşırlar.

Susarlar.

Beklerler.

Merak ederler.

Kızar gibi yaparlar.

Sonra da çoğu zaman yanlış anlaşılırlar.

Teknoloji çağında her şeyin bir bildirimi var. Telefon çalıyor, mesaj düşüyor, alarm ötüyor, takvim uyarıyor, uygulama hatırlatıyor. Ama babanın içindeki sevginin bildirimi yok. O çoğu zaman sessiz çalışıyor. Arka planda açık kalan eski bir sistem gibi.

Bazen fazla ısınıyor.

Bazen yavaşlıyor.

Bazen hata veriyor.

Ama kapanmıyor.

Bir evde baba varsa, çoğu zaman görünmeyen bir güvenlik duygusu da vardır. Her zaman doğru davranmasa bile, her zaman doğru cümleyi kurmasa bile, evin bir köşesinde onun varlığı başka bir ağırlık oluşturur.

Bu ağırlık bazen rahatsız eder.

Bazen güven verir.

Bazen kızdırır.

Bazen özletir.

Bazen yıllar sonra anlaşılır.

Bazı insanlar babasını hayattayken anlar. Bazıları çok geç anlar. Bazıları hiç anlayamaz. Bazıları da baba olunca anlar.

Baba olunca insan kendi babasının yüzüne başka türlü bakmaya başlar. Çocukken “neden böyle yaptı?” dediği şeylerin bir kısmı, yıllar sonra “demek o yüzden susmuş” cümlesine dönüşür.

Bu, her babayı aklamak için söylenmiş bir söz değil. Her baba iyi değildir. Her evde baba iyileştirici bir varlık olarak durmaz. Bazı yaralar da babadan gelir. Bunu romantikleştirmenin anlamı yok.

Ama iyi niyetle eksilen, sevgisini beceremeyen, yük taşırken kabalaşan, korumaya çalışırken yanlış yapan, ailesi için çabalarken kendi duygularını ihmal eden babalar da vardır.

Onlar kusursuz değildir.

Zaten mesele de bu.

Kusursuz baba diye bir şey yoktur.

Kusursuz ebeveynlik diye bir şey de yoktur.

Teknoloji bize sürekli daha iyi sürümler sunuyor. Yeni model telefon, yeni güncelleme, yeni güvenlik paketi, yeni akıllı cihaz. Her şeyin daha kusursuz, daha hızlı, daha temiz ve daha verimli olması bekleniyor.

Ama insan böyle çalışmıyor.

Babalık da böyle çalışmıyor.

Baba olmak bir yazılım güncellemesi değildir. “Hatalar giderildi, performans iyileştirildi” diye yeni sürüm çıkmaz. İnsan baba oldukça öğrenir. Yanlış yapar, utanır, tekrar dener. Bazen aynı hatayı yine yapar. Bazen çocuğuna benzediğini fark eder. Bazen kendi babasına benzediğini fark edip ürker. Bazen de içinden geçen en güzel cümleyi söyleyemeden günü bitirir.

Sonra gece herkes uyurken o cümle aklına gelir.

Babalığın biraz acı tarafı da budur.

İnsanın sevgisi bazen cümlesinden hızlıdır. Ama ağzına geç gelir.

Bugün çocuklarımız dijital bir dünyanın içinde büyüyor. Onların odasında sadece oyuncak yok, ekran da var. Arkadaşlıkları sadece bahçede değil, çevrim içi oyunlarda da kuruluyor. Kırgınlıkları sadece okul çıkışında değil, mesaj kutularında da yaşanıyor. Kendilerini sadece aynada değil, kamerada, profilde, beğenide ve yorumda da görüyorlar.

Böyle bir dünyada babanın görevi de değişiyor.

Eskiden “dışarıda dikkat et” demek yetermiş gibi görünürdü. Şimdi “içeride de dikkat et” demek gerekiyor. Çünkü ekranın içi de bir dışarı artık.

Ama burada babaya düşen şey sadece yasak koymak değil.

Yanında durmak.

Anlamak.

Dinlemek.

Bazen bilmediğini kabul etmek.

Çünkü teknoloji çağında çocuklar çoğu zaman cihazları babalarından daha iyi kullanıyor. Bir baba uygulamanın ayarlarını bulmaya çalışırken çocuk çoktan başka menüye geçmiş oluyor. Baba hâlâ “bu nereden kapanıyor?” derken çocuk ekranı iki dokunuşla çözüyor.

Bu da babalığın yeni komedisi.

Eskiden çocuk babasına “bunu nasıl yapacağım?” diye sorardı.

Şimdi baba çocuğuna “şu şifre nereye yazılıyor?” diye soruyor.

Ama işin güzel tarafı şu: Cihazı çocuk daha iyi kullanabilir, ama hayatı anlamak için hâlâ yanında bir yetişkine ihtiyaç duyar. Uygulama açmayı bilmek başka şeydir, dünyada kendine yer açmayı öğrenmek başka şey.

Baba bazen teknolojiyi çocuğundan öğrenir.

Çocuk da hayatı biraz babasının hatalarından öğrenir.

Bu alışveriş çok kıymetli.

Babanın hatası çocuğa sadece kırgınlık bırakmak zorunda değildir. Bazen bir hatanın ardından gelen özür, çocuğa hayattaki en önemli derslerden birini öğretir. Bazen “ben yanlış yaptım” diyen bir baba, çocuğuna kusursuz görünmeye çalışan bir babadan daha büyük bir miras bırakır.

Çünkü çocuklar mükemmel insanlara değil, sahici insanlara ihtiyaç duyar.

Evin içinde her şey akıllı olabilir.

Televizyon akıllı olabilir.

Telefon akıllı olabilir.

Saat akıllı olabilir.

Kapı zili akıllı olabilir.

Buzdolabı akıllı olabilir.

Ama evin yuva olması için sadece akıl yetmez.

Biraz hata gerekir.

Biraz sıcaklık.

Biraz beceriksiz sevgi.

Biraz telaş.

Biraz gülünçlük.

Biraz “ben hallederim” deyip sonra kullanım kılavuzunu ters tutan baba hâli.

Biraz “üşütme” diye başlayan, aslında “seni seviyorum” anlamına gelen cümleler.

Biraz geç söylenmiş özür.

Biraz çocuk uyuduktan sonra duyulan pişmanlık.

Biraz sabah hiçbir şey olmamış gibi çay koymak.

Bir ev sadece düzenli olduğu için ev olmaz. Sadece teknolojik olduğu için de ev olmaz. Evin ruhu, içindeki insanların kusurlu ama gerçek varlığından gelir.

Belki de baba bu yüzden bir evin en güzel hatasıdır.

Çünkü hiçbir baba tam olarak hazır değildir.

Kimse baba olmayı kusursuz öğrenmez.

İnsan baba oldukça eksilir, baba oldukça tamamlanır, baba oldukça kendi çocukluğuyla yeniden karşılaşır.

Baba bazen evin en yanlış anlaşılmış insanıdır. Çok sever ama söyleyemez. Korkar ama belli etmez. Yorulur ama anlatmaz. Kırılır ama susar. Bazen en çok ihtiyacı olan şey anlaşılmaktır; fakat evin içinde en son kendisini anlatır.

Yine de oradadır.

Bazen koltukta uyuyakalmış hâliyle.

Bazen elinde kumanda, gözleri dalmış şekilde.

Bazen kapının kilidini kontrol ederken.

Bazen çocuğunun ekran süresine kızarken, kendi telefonuna bakmayı unutamayarak.

Bazen dünyayı düzeltmeye gücü yetmez ama evde bozuk musluğu düzeltmeye çalışır.

Bazen büyük cümleler kuramaz ama küçük şeyleri tamir eder.

Belki de babalık biraz budur.

Dünyayı kurtaramamak ama evin içinde bir şeyleri ayakta tutmaya çalışmak.

Teknoloji bize akıllı evler verebilir.

Ama bir evin hafızasını hâlâ insanlar tutar.

Bir kapının nasıl kapandığını, bir babanın eve hangi adımla girdiğini, hangi cümleyi söyleyemediğini, hangi bakışla merak ettiğini, hangi sessizlikte yorulduğunu hiçbir sensör tam olarak kaydedemez.

Bunları çocuk kalbi kaydeder.

Bazen hemen anlamaz.

Ama kaydeder.

Yıllar sonra bir cümlede, bir kokuda, bir davranışta, bir suskunlukta yeniden açar o kaydı.

Ve belki o zaman anlar:

Baba, bir evin en güzel hatasıdır.

Çünkü ev dediğimiz şey sadece doğru kurulmuş bir sistem değildir.

Bazen yanlış yerden bakan, yanlış cümleyi kuran, yanlış zamanda susan ama bütün yanlışlarının içinde sevmeye devam eden insanların bir arada kalma çabasıdır.

Akıllı evler çoğalacak.

Cihazlar daha çok şey bilecek.

Ekranlar daha parlak olacak.

Algoritmalar çocuklarımızı, alışkanlıklarımızı, evlerimizi ve ihtiyaçlarımızı daha iyi tanıyacak.

Ama bir evin içinde, bazen ne yapacağını bilemeyen bir babanın varlığı hâlâ başka bir şey olacak.

Çünkü teknoloji düzen kurar.

İnsan yuva kurar.

Ve bazen bir yuvayı en çok güzelleştiren şey, içindeki o kusurlu, telaşlı, beceriksiz ama vazgeçmeyen sevgidir.

İşte baba biraz da odur.

Bir evin en güzel hatası.

En insan tarafı.

En sessiz yükü.

En geç anlaşılan sevgisi.