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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde iki aşamalı olarak “Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi.

Kent genelinde oluşturulan 18 kontrol noktasında 110 jandarma personelinin katılımıyla yapılan uygulamada, toplam 4 bin 99 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. Metruk binalar ile park ve bahçelerin de kontrol edildiği denetimlerde 8 yoklama kaçağı tespit edildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise 2 bin 408 araç denetlendi. Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere 6 ayrı trafik cezası kapsamında toplam 15 bin TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamalarının devam edeceği bildirildi.