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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Bilecik’te tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen tören öncesinde Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarihi valilik binasındaki makamında tebrikleri kabul etti.

Tebriklerin kabulünün ardından Vali Sözer ve protokol üyeleri Cumhuriyet Meydanına geçti. Buradaki kutlama programı, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören programına devam edildi.

Törende Bilecik Askerlik Şube Başkanı Personel Üsteğmen İsmail Benli, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Benli konuşmasında, 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zafer’in Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna temel teşkil ettiğini belirterek, Türk milletinin 104 yıl önce kahraman Türk ordusuyla birlikte vatanına ve bağımsızlığına yönelik tehditlere karşı topyekûn bir mücadele verdiğini vurguladı.

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan Mondros Mütarekesi ile Anadolu topraklarının işgal edildiğini ve Türk milletine Sevr Anlaşması’nın dayatıldığını hatırlatan Benli, tüm olumsuz şartlara rağmen Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bağımsızlık mücadelesini başlattığını ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının “Ya istiklal ya ölüm!” parolasıyla bağımsızlık meşalesini yaktığını belirten Benli, Büyük Zafer’in Türk milletinin bağımsızlık iradesinin ve vatan sevgisinin en önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Program, konuşmanın ardından gerçekleştirilen resmigeçit töreniyle sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, YENİ Parti Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, gaziler, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.