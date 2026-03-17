Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bozüyük ilçesinde 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 125.000 adet sarma sigara ele geçirildi.

Ekipleri 5607 sayılı Kanuna muhalefet kapsamında 1 şüpheli şahıs yakaladı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Halk sağlığını ve ülke ekonomisini tehdit eden kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir.” denildi.