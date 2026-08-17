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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te 21 ilden 480 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2. Bilecik İller Arası Kick Boks Şampiyonası, ikinci gün müsabakalarıyla devam ediyor.

Türkiye’nin farklı illerinden Bilecik’e gelen sporcular, ringde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmalarda sporcular, farklı kategorilerde yeteneklerini sergiliyor.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen şampiyonada müsabakaların ikinci gününde de heyecan tüm hızıyla sürerken, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir organizasyona katılan tüm sporculara başarı dilekleri iletti.