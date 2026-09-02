Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Beşiktaş, transfer döneminin son bölümünde orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılarda Futbol Direktörü Önder Özen, daha önce yaptığı açıklamada transfer dönemi kapanmadan 1-2 takviye daha yapmayı planladıklarını belirtmişti. Bu doğrultuda Kara Kartal’ın aradığı ismi İskoçya’da bulduğu öne sürüldü.

RASKİN İÇİN PRENSİP ANLAŞMASI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Beşiktaş, Belçikalı orta saha oyuncusu Nicolas Raskin için Glasgow Rangers ile prensip anlaşmasına vardı.

Transferin tamamlanması için oyuncuyla görüşmelerin sürdüğü ve Raskin’in kararının beklendiği ifade edildi.

TEKLİFİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş’ın Nicolas Raskin için zorunlu satın alma opsiyonu bulunmayan kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği belirtildi.

TROSSARD DEVREYE GİRDİ

Raskin’in Beşiktaş’a ikna sürecinde Leandro Trossard’ın da rol oynadığı iddia edildi.

Belçika Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Trossard’ın, Raskin ile yaptığı görüşmelerde Beşiktaş hakkında olumlu referans verdiği aktarıldı.

ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL’A GELEBİLİR

Beşiktaş yönetiminin, Nicolas Raskin’i gün içinde özel uçakla İstanbul’a getirmeyi planladığı belirtildi.

Resmi sözleşmenin imzalanmasının ardından Belçikalı futbolcunun UEFA listesine eklenmesi bekleniyor.

RANGERS PERFORMANSI

2023 yılında Standard Liege’den Rangers’a 1.5 milyon euro karşılığında transfer olan Nicolas Raskin’in güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.

İskoç ekibiyle 149 maça çıkan Raskin, bu süreçte 13 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.