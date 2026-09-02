Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Kazakistan'ın Almatı kentindeki karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan Filistin, Maldivler'i 168-78 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.

Karşılaşmayı 90 sayı farkla kazanan Filistin, FIBA verilerine göre Asya Kupası eleme organizasyonlarının en farklı galibiyetine imza attı. Daha önceki rekor, 2018 ön elemelerinde Bangladeş'i 126-52 mağlup eden Bahreyn'e aitti.

Mücadelede iki takımın ürettiği 246 sayı da turnuva elemeleri açısından yeni bir rekora dönüştü. Böylece Filistin, yalnızca galibiyet farkında değil, karşılaşmada kaydedilen toplam sayı bakımından da organizasyon tarihine geçti.