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Fenerbahçe derbisinde alınan galibiyetle moral bulan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre siyah-beyazlı kulüpte olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı.

SEÇİMİN EKİM AYINDA YAPILMASI PLANLANIYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bugün yönetim kuruluyla bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi.

Olağanüstü seçimin ekim ayında yapılmasının planlandığı ve kararın kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklanacağı öne sürüldü.

SERDAL ADALI YENİDEN ADAY OLACAK

Mevcut Başkan Serdal Adalı'nın seçimde yeniden aday olacağı da aktarıldı. Adalı'nın yeni dönem öncesinde mevcut yönetim listesinde bazı değişikliklere giderek genel kurul üyelerinin karşısına yenilenen bir yönetim kadrosuyla çıkmayı planladığı belirtildi.