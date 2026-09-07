Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Hapoel Beer Sheva maçının oynanacağı şehir netlik kazandı.
HT Spor'un aktardığı bilgilere göre UEFA, güvenlik endişeleri nedeniyle normal şartlarda Dolmabahçe'de oynanması planlanan karşılaşmanın Türkiye dışında oynanmasına karar verdi.
MAÇ BATUM'A ALINDI
UEFA'nın kararı doğrultusunda Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva karşılaşmasının Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacağı belirtildi.
Karşılaşmanın oynanacağı stadyumun çevresinde ve maç alanında geniş kapsamlı güvenlik önlemlerinin alınacağı ifade edildi.