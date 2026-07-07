Beşiktaş, yeni sezon öncesi kaleci transferinde önemli bir adımı daha atıyor.

Beşiktaş’ın yeni transferi bu akşam İstanbul’a geliyor - Resim : 1

BU AKŞAM İSTANBUL’DA OLACAK

beIN SPORTS’un haberine göre, siyah-beyazlıların yeni transferi Alexander Nübel’in bu akşam İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

RESMİ İŞLEMLER BAŞLAYACAK

Alman kalecinin İstanbul’a inişinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Daha önce çıkan haberlerde Beşiktaş’ın Alexander Nübel ile anlaşmaya vardığı, transferin tamamlanması için kulüpler arasındaki son detayların görüşüldüğü belirtilmişti.

Beşiktaş milli kaleciyi transfer ediyor: Anlaşma sağlandıBeşiktaş milli kaleciyi transfer ediyor: Anlaşma sağlandıSpor
Beşiktaş'ta Nübel transferi son virajdaBeşiktaş'ta Nübel transferi son virajdaSpor