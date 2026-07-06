Yeni sezon öncesi kaleci hattını yeniden şekillendiren Beşiktaş, Alexander Nübel transferinin ardından yerli rotasyonu için de önemli bir adım attı. Siyah-beyazlıların, Başakşehir forması giyen Doğan Alemdar'ın transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü.

Beşiktaş'a iki kaleci birden: Transfer gelişmeleri üst üste geldiBeşiktaş'a iki kaleci birden: Transfer gelişmeleri üst üste geldiSpor

ANLAŞMA SAĞLANDI

beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, hem Başakşehir hem de 23 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların genç file bekçisiyle 4 yıllık sözleşme imzalayacağı, transferin resmiyet kazanmasının ardından oyuncunun Slovakya kampına katılacağı aktarıldı.

Beşiktaş milli kaleciyi transfer ediyor: Anlaşma sağlandı - Resim : 2

BAŞAKŞEHİR'DE YETERLİ SÜRE ALAMADI

Başakşehir ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Doğan Alemdar, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli formayla yalnızca 3 resmi maçta görev yaptı ve kalesinde 6 gol gördü.

2025 yılında Fransız ekibi Rennes'ten 1,2 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'e transfer olan 23 yaşındaki kaleci, A Milli Takım formasını da 2 kez giydi.