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Yeni sezon öncesi kaleci hattını yeniden şekillendiren Beşiktaş, Alexander Nübel transferinin ardından yerli rotasyonu için de önemli bir adım attı. Siyah-beyazlıların, Başakşehir forması giyen Doğan Alemdar'ın transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü.

ANLAŞMA SAĞLANDI

beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, hem Başakşehir hem de 23 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların genç file bekçisiyle 4 yıllık sözleşme imzalayacağı, transferin resmiyet kazanmasının ardından oyuncunun Slovakya kampına katılacağı aktarıldı.

BAŞAKŞEHİR'DE YETERLİ SÜRE ALAMADI

Başakşehir ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Doğan Alemdar, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli formayla yalnızca 3 resmi maçta görev yaptı ve kalesinde 6 gol gördü.

2025 yılında Fransız ekibi Rennes'ten 1,2 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'e transfer olan 23 yaşındaki kaleci, A Milli Takım formasını da 2 kez giydi.