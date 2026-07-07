Yeniçağ Gazetesi
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30 yıldır topluyordu bu kez yoğun bakımlık etti: 'Çok pişmanım'

Doğadan topladığı mantarları 30 yıldır güvenle tükettiğini söyleyen Ekrem Aydemir, bu kez ölümden döndü. Mantar zehirlenmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Aydemir, yaşadıklarının ardından herkesi uyardı.

Kaynak: AA
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30 yıldır topluyordu bu kez yoğun bakımlık etti: 'Çok pişmanım' - Resim: 1

Erzurum'da yaşayan 50 yaşındaki Ekrem Aydemir, 30 yıldır doğadan topladığı mantarları tüketmesine rağmen bu kez mantar zehirlenmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaşadıklarının ardından büyük pişmanlık duyduğunu söyleyen Aydemir, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

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30 yıldır topluyordu bu kez yoğun bakımlık etti: 'Çok pişmanım' - Resim: 2

Pazarcılık yapan ve mantar toplamayı uzun yıllardır hobi olarak sürdüren Aydemir, yaklaşık bir hafta önce arkadaşlarıyla kırsal alandan topladığı mantarları evine götürdü.

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30 yıldır topluyordu bu kez yoğun bakımlık etti: 'Çok pişmanım' - Resim: 3

Mantarları yedikten sonra gece herhangi bir şikayeti olmayan Aydemir, sabaha karşı mide ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şikâyetleriyle hastaneye başvurdu.

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30 yıldır topluyordu bu kez yoğun bakımlık etti: 'Çok pişmanım' - Resim: 4

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde mantar zehirlenmesi geçirdiği belirlenen Aydemir, Acil Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

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30 yıldır topluyordu bu kez yoğun bakımlık etti: 'Çok pişmanım' - Resim: 5

Yaşadığı süreci anlatan Aydemir, kardeşleriyle birlikte aynı mantarları tükettiklerini ancak diğer aile bireylerinde herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığını belirtti.

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30 yıldır topluyordu bu kez yoğun bakımlık etti: 'Çok pişmanım' - Resim: 6

Karaciğer değerlerinde düşüş olduğunu ifade eden Aydemir, "30 yıldır mantar topluyor ve yiyordum, hiç zehirlenmemiştim. Doktorlar sayesinde doğadaki zehirsiz görünen mantarların da zehirli olabileceğini öğrendim. Bundan sonra kimsenin bu sıkıntıyı yaşamasını istemem. Topladığım mantarı yediğim için gerçekten çok pişmanım." dedi.

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30 yıldır topluyordu bu kez yoğun bakımlık etti: 'Çok pişmanım' - Resim: 7

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır ise hastanın tedavisinin sürdüğünü ve durumunun iyiye gittiğini söyledi.

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30 yıldır topluyordu bu kez yoğun bakımlık etti: 'Çok pişmanım' - Resim: 8

Prof. Dr. Çakır, bulantı ve kusmanın vücudun zehri dışarı atmaya yönelik doğal bir savunma mekanizması olduğunu belirterek, hastaya mantar zehirlenmesine yönelik güncel tedavi uygulandığını ifade etti. Vatandaşlara da doğadan toplanan mantarları tüketmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

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