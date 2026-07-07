30 yıldır topluyordu bu kez yoğun bakımlık etti: 'Çok pişmanım'

Karaciğer değerlerinde düşüş olduğunu ifade eden Aydemir, "30 yıldır mantar topluyor ve yiyordum, hiç zehirlenmemiştim. Doktorlar sayesinde doğadaki zehirsiz görünen mantarların da zehirli olabileceğini öğrendim. Bundan sonra kimsenin bu sıkıntıyı yaşamasını istemem. Topladığım mantarı yediğim için gerçekten çok pişmanım." dedi.