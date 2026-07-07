Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve Türkiye'nin sanayileşme tarihinin en önemli köşe taşlarından biri olan Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kontrolünü tamamen değiştirecek tarihi bir hisse satışı gerçekleştirildi. Şirketin hakim ortakları konumunda bulunan Pak Holding A.Ş., Asil Holding A.Ş. ve Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin ellerinde bulundurduğu toplam yüzde 77,21 oranındaki hissenin devri için nihai imzalar atıldı.
Yarım asırlık dev Türk sanayi şirketi satıldı: İşte yeni sahipleri
Türkiye'nin ambalaj ve kuşe karton üretimindeki yarım asırlık öncü kalesi Kartonsan’ın çoğunluk hissesi resmen el değiştirdi. Şirketin hakim ortakları konumundaki Pak Grubu iştiraklerinin sahip olduğu yüzde 77,21’lik dev pay, 72 milyon dolar gibi devasa bir bedelle satıldı.Kaynak: Diğer
59 Yıllık Üretim Gücü
1967 yılında kurulan ve tam 59 yıldır kesintisiz faaliyet gösteren Kartonsan, kağıt ve karton üretiminin devlet eliyle yürütüldüğü zorlu dönemlerde cesur bir girişimcilikle Türkiye’nin "ilk" özel kuşeli karton üreticisi olarak tarihe geçti. Kocaeli'ndeki dev üretim tesislerinde faaliyetlerini sürdüren şirket, geri dönüşümlü atık kağıtları işleyerek çevre dostu üretim yapması ve Türkiye kuşe karton pazarındaki devasa lider pazar payıyla biliniyor.
Ürettiği ambalaj malzemelerini 30'a yakın ülkeye ihraç eden ve kendi enerjisini üretebilen otoprodüktör tesislerine sahip olan
Kürsüde Yeni Hakim Ortaklar: Hasan Peker Ve Aydın Veli Serin Kimdir?
72 milyon dolarlık bu devasa operasyonla Kartonsan’ın kontrolünü ele geçiren yeni sahipleri ise iş dünyasının yakından tanıdığı iki isim oldu. Şirket sermayesinin yüzde 77,21'lik hakim payını eşit olarak bölüşen ortakların profili dikkat çekiyor:
Hasan Peker
Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan ünlü iş insanı, iş hayatına un ve nişasta sanayiciliği ile adım attı. 1990'lı yıllarda TBMM'de Tekirdağ Milletvekili olarak iki dönem siyasette de aktif rol alan Peker, daha sonra gayrimenkul sektörüne odaklandı. İstanbul'daki büyük projelerin (Maslak Peker Tower gibi) yanı sıra İngiltere, Almanya (Düsseldorf) ve İspanya'da (Marbella) yüz milyonlarca euro değerinde gayrimenkul yatırımları yönetmektedir. Ayrıca elektrikli/sürücüsüz tarım robotları üreten teknoloji yatırımları ve Borsa İstanbul'da işlem gören Peker GYO'nun da sahibidir.
Aydın Veli Serin
Finans ve sanayi yatırımlarıyla tanınan, stratejik ortaklıklar ve şirket satın almaları konusunda uzmanlaşmış, uluslararası ticaret ağına sahip güçlü bir yerli yatırımcı olarak Kartonsan'ın yeni dönemindeki stratejik yönetim ortağı olmuştur.
Borsadaki Küçük Yatırımcı İçin "Zorunlu Pay Alım Teklifi" Başlıyor
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi duyuruda, taraflar arasındaki pay devri görüşmelerinin aslında 8 Haziran 2026 tarihinde başladığı belirtildi. Ancak sürecin manipülasyonlara yol açmaması, şirket, paydaşlar ve yatırımcıların meşru menfaatlerinin korunması amacıyla Özel Durumlar Tebliği uyarınca "içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi" kararı alınmıştı. 6 Temmuz 2026'da sözleşmenin imzalanmasıyla erteleme gerekçesi ortadan kalktı ve işlem kamuoyuna ilan edildi.
Hisse devir işlemlerinin fiilen tamamlanmasının ardından borsa mevzuatı gereği düğmeye basılacak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, yeni hakim ortaklar Hasan Peker ve Aydın Veli Serin, borsadaki azınlık (küçük) pay sahiplerine yönelik olarak "Zorunlu Pay Alım Teklifi" sürecini başlatacak. Böylece küçük yatırımcıların hisselerini adil bedelden yeni ortaklara satma hakkı hukuken korunmuş olacak.
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