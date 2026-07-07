Yarım asırlık dev Türk sanayi şirketi satıldı: İşte yeni sahipleri

Hasan Peker

Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan ünlü iş insanı, iş hayatına un ve nişasta sanayiciliği ile adım attı. 1990'lı yıllarda TBMM'de Tekirdağ Milletvekili olarak iki dönem siyasette de aktif rol alan Peker, daha sonra gayrimenkul sektörüne odaklandı. İstanbul'daki büyük projelerin (Maslak Peker Tower gibi) yanı sıra İngiltere, Almanya (Düsseldorf) ve İspanya'da (Marbella) yüz milyonlarca euro değerinde gayrimenkul yatırımları yönetmektedir. Ayrıca elektrikli/sürücüsüz tarım robotları üreten teknoloji yatırımları ve Borsa İstanbul'da işlem gören Peker GYO'nun da sahibidir.