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Kaynak: ANKA

ABB'nin 2021-2024 yılları arasında yaptığı "konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı" iddialarına ilişkin 14 sanığın yargılanmasına, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, bilirkişi raporunun gelmediğini bildirerek sanıklara söz verdi.

Duruşmada, önceki duruşmada tahliye edilen eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, savunmasında hakkında uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasını veya hafifletilmesini istedi.

Önceki duruşmada tahliye kararı verilen Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren de süreçte büyük zorluk yaşadığını, yurt dışındaki fuarlara katılamadığını ve işlerini toparlaması gerektiğini belirterek, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Duruşmaya katılan diğer sanıklar da adli kontrol kararlarının kaldırılmasını istedi.

"ADLİ KONTROL KARARI CEZAYA DÖNÜŞTÜ"

ABB çalışanı Levent Erdoğan'ın avukatı da müvekkilinin sadece bir konser nedeniyle yargılandığını, uygulanan adli kontrol kararının cezaya dönüştüğünü savunarak, adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti. Diğer sanık avukatları da müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve eksik hususların giderilmesini istedi.

DURUŞMA 16 EKİM'E BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, ABB çalışanları Levent Erdoğan ve Eren Demir'in yurt dışına çıkmama şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya ile Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren'e uygulanan yurt dışına çıkmama şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına, imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin ise iki haftada bir uygulanacak şekilde değiştirilmesine karar verdi.

Heyet, diğer sanıklar Haluk Erdemir, Hüseyin Zehir, Alp Aykut Çıngır, Arda Akman, Celal Akbaş, Kaan Alp, Kurtuluş Bakır, Sıla Evren ve Üstün Alpay hakkında uygulanan yurt dışına çıkmama şeklindeki adli kontrol tedbirinin aynen devamına hükmetti. Bilirkişi raporunun dönüşünün beklenilmesine de karar veren heyet, duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir önceki duruşmada, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya ile Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren’in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmişti.

Davanın bugün görülen duruşmasında, mahkeme bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.