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Beşiktaş'ın kaleci transferindeki öncelikli hedeflerinden Alexander Nübel için görüşmelerde önemli aşama kaydedildi.

Siyah-beyazlıların, 29 yaşındaki Alman kaleciyle yıllık 6 milyon euro maaş üzerinden anlaşma sağladığı öne sürüldü.

NÜBEL DEVREYE GİRDİ

Habere göre Bayern Münih'ten yıllık 5,5 milyon euro net ücret kazanan Nübel, Beşiktaş'a transfer olmak için kulübünü ikna etme sürecine bizzat dahil oldu.

BAYERN YÜKSEK BONSERVİS İSTİYOR

Beşiktaş'ın ilk etapta yaptığı 8 milyon euroluk teklif Bayern Münih tarafından kabul edilmezken, Alman devinin 20 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Siyah-beyazlı yönetim ise bonservis bedelini çift haneli rakamların altına çekmek için temaslarını sürdürüyor.

HEDEF MİDTJYLLAND MAÇINA YETİŞTİRMEK

Alexander Nübel'in menajeri Stefan Backs'ın da İstanbul'a geldiği belirtilirken, Beşiktaş'ın bu hafta transferi sonuçlandırarak tecrübeli kaleciyi UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Midtjylland maçına yetiştirmeyi hedeflediği aktarıldı.