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Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland’ı konuk etti.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada taraftarının güçlü desteğini arkasına alan Beşiktaş mücadeleye baskılı başladı.

MIDTJYLLAND ERKEN KIRMIZI KARTLA 10 KİŞİ KALDI

Rakibini üst üste ataklarla bunaltan Siyah Beyazlılar 15. dakikada Etim’in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan rakibine karşı oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

ORKUN KÖKÇÜ AÇILIŞI YAPTI

İyiden iyiye rakip sahaya yerleşen Beşiktaş aradığı golü 26. dakikada kaptan Orkun Kökçü’nün ayağından buldu.

Golden sonra tempoyu hiç düşürmeyen Italiano’nun öğrencileri yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA BEŞİKTAŞ POZİSYON BULMAKTA ZORLANDI

Midtjylland ikinci yarıda tamamen savunma odaklı bir anlayışla sahaya çıkarken Beşiktaş tempoyu artırmakta ve rakip kalede istediği pozisyonları bulmakta zorlandı.

RÖVANŞ ÖNCESİ AVANTAJLI SKOR

Beşiktaş oyunu baştan sona domine etmesine rağmen farkı artıramadı. Yine de sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan Kartal, Danimarka’da oynanacak rövanş öncesi turun kapısını araladı.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Lee, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Etim.

BEŞİKTAŞ 1-0 MIDTJYLLAND (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Ricardo De Burgos'un ilk düdüğüyle Midtjylland maça başladı.

NUBEL AZ KALSIN ASİST YAPIYORDU

5' Nübel'in uzun pasında defans arkasına kaçan Cerny topla buluştu. Cerny kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken son anda Midtjylland savunması araya girerek pozisyonu uzaklaştırdı.

Midtjylland'de Friday Etim, sert müdahalesi sonrası kırmızı kart gördü! 🟥 pic.twitter.com/rkFuotDjZS — S Sport (@ssporttr) July 23, 2026

KIRMIZI KART ÇIKTI: MIDTJYLLAND 10 KİŞİ KALDI

15' Etim'in Djalo'ya yaptığı sert müdahale sonrası hakem Ricardo De Burgos tereddütsüz bir şekilde kırmızı kart gösterdi. Midtjylland 10 kişi kaldı.

Junior Olaitan fırsattan yararlanamadı! pic.twitter.com/WEoIo0s9Gb — S Sport (@ssporttr) July 23, 2026

OLAITAN NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

22' Hyeon-gyu Oh'un mükemmel topuk pasında ceza sahası içerisinde kaleyi karşısında bulan Olaitan net fırsattan yararlanamadı. Olaitan'ın şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

ORKUN'UN ŞUTUNDA OLAFSSON SON ANDA GOLÜ ÖNLEDİ

24' Cerny'nin pasında Orkun ceza sahası dışından gelişine sert bir şutla kaleyi yokladı. Olafsson köşeye giden topu son anda çeldi.

ORKUN KÖKÇÜÜÜÜÜ!! 🤯



Beşiktaş, Orkun'un harika golüyle 1-0 önde! 🔥🇹🇷 pic.twitter.com/xXfpl12eck — S Sport (@ssporttr) July 23, 2026

BEŞİKTAŞ ORKUN KÖKÇÜ'NÜN MUHTEŞEM GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

26' Bir önceki pozisyon gol sinyalini veren Orkun Kökçü hemen hemen aynı pozisyonda bu kez Olafsson'u çaresiz bırakan bir şutla topu ağlara gönderdi. Beşiktaş 1-0 öne geçti.

Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı! 😱 pic.twitter.com/BXUpaBFMUD — S Sport (@ssporttr) July 23, 2026

BEŞİKTAŞ İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

30' Murillo'nun şutunda Olafsson'dan seken top direkten geri döndü. Pozisyonun devamında Olaitan kale önünde topa dokumadı ve mutlak gol şansı kaçtı.

MURILLO KAFA VURUŞUNDA TOP ÜSTTEN DIŞARI GİTTİ

36' Rıdvan'ın ortasında kale önünde Murillo kafayı vurdu. Olafsson'un boşa çıktığı pozisyonda Murillo çerçeveyi tutturamadı.

MURILLO'DAN KRİTİK MÜDAHALE

44' Franculino ceza sahası içerisinde tehlike yarattı. Şutu kayarak bloklayan Murillo kritik müdahaleyle gol pozisyonunu önledi.

İLK YARI SONUCU: BEŞİKTAŞ 1-0 MIDTJYLLAND

OH ŞUTUNDA OLAFSSON'U GEÇEMEDİ

55' Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Oh şutunda kaleci Olafsson'u geçemedi.

BEŞİKTAŞ CERNY İLE İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

70' Orkun'un ara pasında defansın arkasına sarkan Cerny rakibinden kurtulup şutunu çekti. Ancak top direğin yanından az farkla dışarı gitti.

NUBEL'DEN KRİTİK KURTARIŞ

80' Midtjylland'ın tehlikeli atağında Billing savunmanın arkasındaki boşluktan yararlanarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nübel harika bir kurtarışla gole izin vermedi.