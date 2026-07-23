Bunları eken 1 senede ev araba alıyor: Yetiştirenler kazançlarını katlıyor

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye’de yıllardır buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği ekmeye alışkın olan üreticiler için ezber bozan yeni bir dönem başladı. Geleneksel ürünlerin yüksek girdi maliyetleri ve düşük marjlarıyla uğraşmak istemeyen büyük tarım işletmeleri, rotayı getirisi dudak uçuklatan yüksek katma değerli alternatif ürünlere çevirdi.