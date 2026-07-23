Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından kaleci Alexander Nübel açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirten Alman file bekçisi, rakibin gördüğü kırmızı kartın oyunun seyrini değiştirdiğini ifade etti.

'DAHA FAZLA GOL ATMAMIZ GEREKİYORDU'

Karşılaşmayı değerlendiren Nübel, "Zor ve güçlü bir rakibe karşı oynadık. Rakibimizin kırmızı kart görmesi de bizim için şans oldu. Orkun'un güzel golüyle öne geçtik. Daha fazla gol atabilirdik, atmamız gerekiyordu ama sonunda kazandığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

'O KURTARIŞ MAÇIN KIRILMA ANIYDI'

Nübel, "Önemli bir kurtarıştı. Rakibimiz gol atsaydı orada galibiyet golünü bulmamız zor olabilirdi çünkü rakip derinde savunma yapıyordu. Takım olarak iyi savunma yaptık. Sadece bir pozisyon verdik." dedi.

'ITALIANO TAM BİR ÇILGIN'

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun saha kenarındaki enerjisine dikkat çeken Alexander Nübel, "Hocamız yüzde yüz burada, sahada ve oyunun içinde. Bizi sürekli itiyor. Hocamızın tam bir çılgın olduğunu söyleyebilirim sahanın kenarında. Bize yardım etmek istiyor. Oynayabilse kendisi de oynamak istiyor. Kenardaki motivasyonu ve sürekli oyunun içinde olması bize çok yardımcı oluyor." sözleriyle teknik direktörüne övgüde bulundu.