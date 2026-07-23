Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Atmosferden ve oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden övgüyle bahseden İtalyan çalıştırıcı, rövanş öncesi avantaj yakaladıklarını ancak gelişmeleri gereken noktaların da bulunduğunu ifade etti.

'BU ATMOSFER OYUNCULARI İTİYOR'

Tüpraş Stadı'ndaki atmosferin takım üzerinde büyük bir etki oluşturduğunu belirten Italiano, "Atmosfer gerçekten çok iyiydi. Bu stadyumda oynamak oyuncuları itiyor, müthiş bir his veriyor. Oyunculara, 'Keşke ben oynayabilsem' dedim." ifadelerini kullandı.

'ÇOK POZİTİF BİR GECE GEÇİRDİK'

Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Maça iyi başladık. İlk yarıda onları çok zorladık. İkinci yarıda daha fazla kapandılar ama çok fazla gol şansı yakaladık. Bir şansları vardı. Alex'in çok iyi bir kurtarışı oldu. Çok pozitif bir gece geçirdik. Şimdi rövanş maçının hazırlıklarına başlayacağız." dedi.

'DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK'

10 kişi kalan rakibe karşı hücumda daha etkili olmaları gerektiğini belirten Italiano, "10 kişi rakibe karşı oynadık, daha iyi oynayabilirdik. İleride bunları otomatik hale getireceğimizi düşünüyorum. Biraz daha fazla ceza sahasına girmemiz, daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'DAHA İYİ OLACAĞIZ'

Takımın henüz hazırlık sürecinin başında olduğuna dikkat çeken Vincenzo Italiano, "Pozitif bir geceydi. Oyuncuları tebrik ediyorum. Daha gelişmemiz gereken şeyler var. Sadece 20 gündür birlikte çalışıyoruz. Daha fazla gol atabilirdik, daha fazla şans yaratabilirdik, ceza sahası dışından daha fazla şut deneyebilirdik. Şu anda en yüksek seviyemizde değiliz, bu bir gerçek. Ancak bu bana umut veriyor. Fiziksel olarak da daha iyi olacağız." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.