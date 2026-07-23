Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Şişli’de yeraltından yükselen dumanlar itfaiyeyi alarma geçirdi

Şişli’de yeraltından yükselen dumanlar itfaiyeyi alarma geçirdi

İstanbul Şişli’ye bağlı Nişantaşı Rumeli Caddesi’nde bulunan 7 katlı bir binada elektrik panosunun patlaması sonucu yangın çıktı.

Kaynak: DHA
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Şişli’de yeraltından yükselen dumanlar itfaiyeyi alarma geçirdi - Resim: 1

Şişli’de 7 katlı binanın -2’nci katında elektrik kofrasının patlaması sonucu yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Şişli’de yeraltından yükselen dumanlar itfaiyeyi alarma geçirdi - Resim: 2

Yangın, Rumeli Caddesi'nde bulunan 7 katlı binada saat 12.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın -2’nci katında bulunan elektrik kofrasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama sesi duyuldu.

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Şişli’de yeraltından yükselen dumanlar itfaiyeyi alarma geçirdi - Resim: 3

Patlama sonrası yangın çıkması üzerine haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da içeride mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti.

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Şişli’de yeraltından yükselen dumanlar itfaiyeyi alarma geçirdi - Resim: 4

Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken kofrada hasar meydana geldi.

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Şişli’de yeraltından yükselen dumanlar itfaiyeyi alarma geçirdi - Resim: 5

Yangın anları ve itfaiye ekiplerinin çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Şişli’de yeraltından yükselen dumanlar itfaiyeyi alarma geçirdi - Resim: 6
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Şişli’de yeraltından yükselen dumanlar itfaiyeyi alarma geçirdi - Resim: 7
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Şişli’de yeraltından yükselen dumanlar itfaiyeyi alarma geçirdi - Resim: 9
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Şişli’de yeraltından yükselen dumanlar itfaiyeyi alarma geçirdi - Resim: 10
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