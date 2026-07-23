Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından takım kaptanı Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu.

Galibiyet golünü kaydeden milli futbolcu, hafta boyunca bitiricilik üzerine çalıştıklarını ve bunun karşılığını sahada aldıklarını söyledi.

'ÇALIŞTIĞIM GİBİ BİR GOL OLDU'

Attığı golü değerlendiren Orkun Kökçü, "Bu hafta çok çalıştık bitiriciliğe. Güzel bir gol, çalıştığım gibi. İlk profesyonel golüm de buna benzer bir goldü. Mutluyum ama galibiyet için daha da mutluyum. Bizim için önemliydi. Haftaya rövanş var, orada da kazanıp bir üst tura çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'HOCAMIZIN İSTEKLERİ ÇOK NET'

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyun anlayışına da değinen başarılı orta saha oyuncusu, takımın kısa sürede sisteme uyum sağladığını söyledi.

Orkun, "Basın toplantısında da söylediğim gibi hocamızın istekleri çok net. Islık çaldığında herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Kendisi çok istekli ve çok hırslı. Bu enerji bize de yansıyor. İnşallah haftaya da güzel bir galibiyet alıp tur atlarız." dedi.

'BU ATMOSFERİ ÇOK ÖZLEMİŞİM'

Sezonun ilk resmi maçında taraftarıyla yeniden buluşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Orkun Kökçü, Tüpraş Stadı'nın atmosferine dikkat çekti.

Milli futbolcu, "İlk maçtı. Bu statta oynamayı, takım arkadaşlarımla birlikte sahaya çıkmayı özlemişim. Atmosfer de beni gerçekten çok etkiledi." sözleriyle taraftara teşekkür etti.