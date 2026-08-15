Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Eyüpspor’u konuk edeceği karşılaşma öncesindeki son çalışmasını gerçekleştirdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idmanda futbolcular, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir program uyguladı. Çalışma, ısınma koşularının ardından duran top organizasyonları ve tam sahada gerçekleştirilen taktik uygulamalarla noktalandı.
Siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk lig maçında yarın saat 21.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor karşısına çıkacak.