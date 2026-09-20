Beşiktaş Kulübü, ligin yayıncı kuruluşı beIN Sports’un tutumuna ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak tepkisini gösterdi. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk’un hakem kararına yönelik ifadelerinin müsabaka devam ederken canlı yayında aktarılmasını eleştirdi. Kulüp, pozisyonların ekrana ve VAR odasına iletilme sürecinde de "seçici ve manipülatif" bir tutum izlendiğini iddia etti.

GEÇEN HAFTA RESMİ SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Tepkilerinin yalnızca sosyal medya mesajlarından ibaret olmadığını vurgulayan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta yayıncı kuruluş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Son günlerde yaşanan gelişmeler ve diğer kulüplerin de benzer şikâyetleri dile getirmeye başlaması, attığımız hukuki adımın ne kadar haklı ve zamanında olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadelerine yer verildi.

SİYAH-BEYAZLILARDAN DİĞER KULÜPLERE ÇAĞRI

Beşiktaş yönetimi, Türk sporunda adalet ve tarafsız yayıncılık anlayışını savunan tüm kulüpleri ve spor kamuoyunu açılan bu hukuki davanın yanında yer almaya ve süreci takip etmeye çağırdı.