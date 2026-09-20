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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün geleceği, yayın hakları ve yeni sezon hedeflerine dair Fanatik gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki yayın gelirlerinin Avrupa’nın oldukça gerisinde kaldığını belirten Adalı, konuyu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde yapılan toplantılarda net bir dille gündeme getirdiğini ifade etti.

"GEREKİRSE KENDİ MAÇLARIMIZI AYRI YAYINLARIZ"

Mevcut yayın geliri dağılımını kabul etmeyeceklerini vurgulayan Serdal Adalı, gerekirse radikal bir adım atabileceklerini söyleyerek, "Avrupa’nın beş büyük ligindeki kulüplerin yayın gelirlerine baksınlar. Bizdeki gelirler yerlerde. TFF’deki toplantıda bunu açıkça dile getirdim. Mevcut sistemi asla kabul etmeyeceğim. Talep de var. Havuzdan çıkıp kendi maçlarımızı ayrı yayınlarız. Bu konuda taviz vermeyeceğim. Ya istediklerimizi verirler ya da başımızın çaresine bakarız" ifadelerini kullandı.

"AYRICALIK DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ"

Takımın iddialı konumuna ve camiadaki birlikteliğe dikkat çeken Adalı, transfer çalışmalarının sürebileceğini belirterek, "Takım ve taraftar bütünleşti, camia tek yürek oldu. Önümüz açık. Gerekirse ara transfer döneminde ayrılan veya kadroya katılan oyuncular olabilir. Üç cephede de iddialıyız. Malum güçler izin verirse şampiyon olacağız. Ayrıcalık istemiyoruz, yalnızca adalet bekliyoruz. Rekabetin eşit şartlarda geçmesi yeterli" değerlendirmesinde bulundu.

YÖNETİM KURULUNDA BÜYÜK DEĞİŞİM KAPIDA

Seçim sürecinin ardından idari kadroda yenilenmeye gideceklerini müjdeleyen Beşiktaş Başkanı, milli maç arasında yeni adımlar atacaklarını açıkladı. Yönetim yapısında taze bir kan arayışında olduklarını aktaran Adalı, "Mevcut yönetimde bazı arkadaşlar yoruldu, bazıları ise dışarıdan destek vermeyi tercih etti. Yeni bir güç ve heyecanla yola devam etme kararı aldım. Yönetimde büyük bir değişim olacak. Kimse yanlış anlamasın; ayrılan arkadaşlarımız yalnızca yönetimde olmayacak, bizimle birlikte farklı görevler üstlenecekler" dedi.