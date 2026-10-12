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Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşanan şüpheli ölüm, korkunç bir cinayet soruşturmasına dönüştü. Tegel Gölü'nde tekneyle gezen kişilerin su yüzeyinde fark ettiği cesedin, 34 yaşındaki Türk vatandaşı Ersan Kirazlı'ya ait olduğu belirlendi. Kabloyla bağlanmış halde bulunan Kirazlı'nın ölümüne ilişkin ortaya atılan işkence iddiaları, olayın üzerindeki sır perdesini daha da derinleştirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan ceset, inceleme yapılmak üzere yetkililere teslim edildi. İlk bulguların ardından olay cinayet şüphesiyle Berlin polisinin soruşturmasına konu oldu.

OTOPSİDE KAN DONDURAN BULGULAR

Sabah'ın aktardığı bilgilere göre, Ersan Kirazlı'nın cesedi üzerinde gerçekleştirilen otopsi, cinayetin vahşetine ilişkin çarpıcı bulguları ortaya koydu.

Kirazlı'nın göle atılmadan önce günlerce ağır işkenceye maruz kaldığı öne sürüldü. Genç adamın kimler tarafından, nerede ve hangi nedenle öldürüldüğü ise henüz açıklığa kavuşmadı.

SON TELEFON GÖRÜŞMESİNDE "EVE GİDİYORUM" DEMİŞ

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de Kirazlı'nın kaybolmadan önce yaptığı son telefon görüşmesi oldu.

İddiaya göre Kirazlı, 21 Eylül akşamı İstanbul'da yaşayan bir arkadaşıyla telefonda konuştu. Görüşme sırasında evine doğru gittiğini söyleyen Kirazlı'dan daha sonra haber alınamadı.

Polis ekipleri, genç adamın son saatlerinde kimlerle iletişim kurduğunu belirlemek amacıyla telefon kayıtlarını incelemeye aldı.

EV ARKADAŞI DA ORTADAN KAYBOLDU

Cinayet soruşturmasında şüpheleri artıran bir başka gelişme ise Kirazlı'nın birlikte yaşadığı Türk ev arkadaşına ulaşılamaması oldu.

Söz konusu kişinin yaklaşık 10 gündür eve dönmediği bildirildi. Polis, kayıp ev arkadaşının olayla bağlantısının bulunup bulunmadığını araştırıyor.

Ev arkadaşının nerede olduğu ve kaybolmasının Kirazlı cinayetiyle ilişkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ERSAN KİRAZLI

GEÇMİŞİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Yaklaşık iki yıldır Berlin'in Spandau ilçesinde yaşadığı belirtilen Ersan Kirazlı'nın Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunduğu öne sürüldü.

Kirazlı'nın geçmişte İstanbul'da uyuşturucu ticareti ve satıcılığı suçlarından cezaevinde kaldığı da iddialar arasında yer aldı.

Ancak söz konusu geçmişin cinayetle doğrudan bağlantılı olduğuna ilişkin henüz doğrulanmış bir bulgu paylaşılmadı.

POLİS ORGANİZE SUÇ BAĞLANTISINI ARAŞTIRIYOR

Berlin polisi, Kirazlı'nın cesedinin kabloyla bağlanmış halde bulunması ve işkence iddiaları üzerine soruşturmayı genişletti.

Genç adamın yakın çevresi, yaşadığı ev ve kaybolmadan önce bulunduğu noktalar incelemeye alınırken, cinayetin organize suç yapılanmaları veya uyuşturucu bağlantılı gruplarla ilişkili olup olmadığı araştırılıyor.

Kirazlı'nın ölümünün ardındaki neden ve cinayeti gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliği henüz belirlenemedi.