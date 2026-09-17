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Kaynak: AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kadrosunu yeni personellerle güçlendirmeye hazırlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre kurum; murakıp yardımcısı, bankacılık uzman yardımcısı ve BDDK uzman yardımcılığı pozisyonlarında toplam 135 kişiyi istihdam edecek.

KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU

Kurumun yayımladığı duyuruya göre alım yapılacak kadroların dağılımı şöyle şekillendi:

Bankalar yeminli murakıp yardımcısı: 20 kişi

Bankacılık uzman yardımcısı (Bankacılık, Bilişim, Hukuk vb. alanlar): 100 kişi

BDDK uzman yardımcısı: 15 kişi

Alınacak personeller kurumun ana ve danışma hizmet birimlerinin yanı sıra Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki insan kaynakları, eğitim, kurul işleri, idari ve mali işler müdürlüklerinde görev alacak.

YAZILI SINAV KASIM AYINDA İSTANBUL’DA

İki aşamalı olarak planlanan giriş sınavının yazılı bölümü İstanbul'da, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde yapılacak. Bankacılık ve BDDK uzman yardımcılığı yazılı sınavı 7 Kasım'da, bankalar yeminli murakıp yardımcılığı sınavı ise 7-8 Kasım tarihlerinde sabah ve öğleden sonra oturumları halinde gerçekleştirilecek.

SONUÇLAR KARİYER KAPISI’NDAN İLAN EDİLECEK

Yazılı ve sözlü aşamalardan geçen adayların başarı puanı, iki sınavın aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek. Sınav takvimi ve detaylara ilişkin tüm bilgilendirmeler BDDK'nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak; adaylar sınav sonuçlarını ise Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip edebilecek.