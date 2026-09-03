Kaynak: AA

Edirne’de gerçekleştirilen Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde mücadele eden başpehlivanlar, yeni sezon planlarını anlattı. Pehlivanlar, Kırkpınar Er Meydanı’nda güreşmek ve altın kemere ulaşmak için şimdiden hazırlıklarını şekillendirdiklerini ifade etti.

Sezon boyunca Yağlı Güreş Ligi ile farklı organizasyonlarda rakipleriyle karşılaşan başpehlivanlar, “yağlı güreşin olimpiyatı” olarak tanımlanan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin kariyerlerinde özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Sarayiçi Er Meydanı’nda kurulacak dualı çayırda düzenlenecek 666. Kırkpınar’da başpehlivanlar, rakiplerini geçerek altın kemeri kazanmak için mücadele edecek.

"TÜM ÇALIŞMALARIMI KIRKPINAR’A GÖRE YAPMAYA BAŞLADIM"

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan Erkan Taş, AA muhabirine, organizasyonda altın kemeri kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kırkpınar'ın ardından çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirten Taş, katılacağı tüm organizasyonlarda da başarılı olmak istediğini dile getirdi.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde daha önce birinciliğinin bulunmadığını ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Ligler var, önümüzde Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri var. Elmalı'da hiç birinciliğim yok, orada da birinci olmak isterim. Tabii ondan sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası var. Orada da birinci olup sezonu kapatmak istiyorum. 666. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri her an aklımda. Orada da kemeri alıp ikilemek istiyorum. Şu an önümdeki en önemli hedef diyebilirim. Tüm çalışmalarımı Kırkpınar'a göre yapmaya başladım. İnşallah seneye yine Kırkpınar’da şampiyon olmak istiyorum."

Erkan Taş, Kırkpınar’da üst üste 3 kez başpehlivan olarak altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedeflediğini aktardı.

"TAKTİK SAVAŞI VERİYORUZ ADETA"

Başpehlivan Feyzullah Aktürk de 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Son yıllarda başpehlivanlar arasındaki rekabetin arttığını vurgulayan Aktürk, yağlı güreşte hazırlık süreçlerinin de giderek profesyonelleştiğini ifade etti.

Rakip analizinin başarı açısından önemli hale geldiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Her pehlivan adım adım analiz yapıyor. Her pehlivanın ayrı kondisyoneri, hocası var artık. Taktik savaşı veriyoruz adeta. Çalışmaktan ziyade rakibi analiz etmek de çok önemli hale geldi. Geçmişteki gibi kara düzen bir çalışma sistemi yok. Video analizlerinden kondisyonerlere, antrenörlere, saha dışı dinlenmeye kadar her şey çok profesyonel bir hale geldi. Elmalı ve Cumhurbaşkanlığı güreşlerinden sonra sezonu bitireceğiz ama şapkamızı da önümüze koyacağız. Bu sezon neyi doğru yaptık, neyi yapmadık, değerlendireceğiz."

TAŞ AİLESİNİN HEDEFİ FİNAL

Başpehlivan Mustafa Taş ise kuzeni Erkan Taş'ın Kırkpınar'da altın kemeri kazanmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

666. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Taş ailesinden iki başpehlivanın finalde karşılaşmasını arzuladıklarını anlatan Taş, "Erkan ve kardeşim İslam ile başpehlivanlık boyunda final yapmak en büyük hayalimiz. Bu yıl kıl payı kaçırdık. İnşallah Taş kardeşler olarak altın kemeri ebedi almayı çok istiyoruz. Kadere, imana her zaman inanıyoruz, güveniyoruz. Hakkımızda her zaman hayırlısı." ifadelerini kullandı.

"KEMERİ ANTALYA’YA GÖTÜRMEK İSTİYORUM"

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek de kış döneminde Kırkpınar için yoğun bir hazırlık sürecine başlayacağını belirtti.

Son 2 yıldır altın kemeri kazanamadığını ve 2027’de yeniden zirveye çıkmayı hedeflediğini anlatan Zeybek, şunları söyledi:

"Kemeri Antalya’ya götürmek istiyorum. Üst üste altın kemer alamamak içimde ukde kaldı. İnşallah tekrardan başlayarak üç yıl alırım. En iyi şekilde hazırlanacağım. Hem psikolojimizi hem fiziksel yapımızı Kırkpınar’a göre hazırlıyoruz."