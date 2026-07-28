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Ordu / Murat Yılmaz / Yeniçağ



Karadeniz'in köklü ata sporu organizasyonlarından biri olan 918. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali, büyük bir heyecana sahne oldu. Binlerce güreşseverin takip ettiği tarihi er meydanında başpehlivanlık unvanını Erkan Taş kazandı.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin önemli etaplarından biri olan organizasyonda Türkiye'nin önde gelen başpehlivanları kıyasıya mücadele etti. Final müsabakasında Mustafa Taş ile karşılaşan Erkan Taş, zorlu mücadelede rakibini mağlup ederek Aybastı Perşembe Yaylası'nın 918. başpehlivanı olmayı başardı.

Doğal güzelliğiyle ünlü Perşembe Yaylası'nda düzenlenen festival, yağlı güreş müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinlikler, yöresel gösteriler ve yoğun katılımla da dikkat çekti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreşseverler, tarihi er meydanında ata sporunun coşkusunu birlikte yaşadı.

Şampiyonluğun ardından büyük alkış alan Erkan Taş, bu önemli zaferle hem Aybastı er meydanına adını altın harflerle yazdırdı hem de CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde kritik puanların sahibi oldu.