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Kaynak: Haber Merkezi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 33'üncüsü gerçekleştirilen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri, büyük heyecana sahne oldu. Seydikemer Belediyesi tarafından Seki Mahallesi'ndeki Zümrüt Çayırı'nda düzenlenen organizasyonda başpehlivan belli oldu.

69 BAŞPEHLİVAN ER MEYDANINA ÇIKTI

Yağışlı havaya rağmen yoğun ilgi gören organizasyona 69'u başpehlivan olmak üzere yaklaşık bin güreşçi katıldı. Er meydanında gün boyunca kıyasıya mücadeleler yaşandı.

Final müsabakasında Cengizhan Şimşek'i mağlup eden İsmail Koç, 33. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı olmayı başardı.

GÜREŞ AĞALIĞI 12 MİLYON 48 BİN LİRAYA SATILDI

Organizasyonda güreş ağalığını ise 12 milyon 48 bin liralık teklif veren Ramazan Sarıca kazandı.

PROTOKOLDEN YOĞUN İLGİ

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, başpehlivan İsmail Koç'u tebrik ederek organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Güreşleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ile çok sayıda vatandaş tribünden takip etti.