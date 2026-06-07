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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için oy verme işlemleri sürerken, sarı-lacivertli kulübün eski teknik direktörü İsmail Kartal da kongrede oyunu kullandı.

Oy kullanmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kartal, seçim süreci ve geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ŞAMPİYONLUK YAŞAYABİLİRLER"

Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi hakkında konuşan deneyimli teknik adam, her iki ismin de başarılı olabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Kartal, "Aziz Yıldırım veya Hakan Safi'den hangisi seçilirse seçilsin başarılı olabilir. Şampiyonluk yaşayabilirler" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İÇİN HAYIRLISI OLSUN"

Kongre sürecine ilişkin görüşleri sorulan İsmail Kartal, "Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun" diyerek seçimle ilgili temennisini dile getirdi.

"GÖRÜŞTÜĞÜM TAKIM YOK"

Geleceğiyle ilgili sorulara da yanıt veren Kartal, herhangi bir kulüple görüşme halinde olmadığını belirtti.

"Görüştüğünüz bir takım var mı?" sorusuna kısa bir yanıt veren Kartal, "Yok" dedi.

Deneyimli teknik adam, başkan adaylarından kendisine herhangi bir teklif gelip gelmediği yönündeki soruya da yine net bir şekilde "Yok" cevabını verdi.