Fenerbahçe’de başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin yarıştığı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştiriliyor.

Saat 10.00’da başlayan oy verme işlemi kapsamında Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte seçim alanına tekneyle geldi. Koç, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“İNŞALLAH FENERBAHÇE KAZANIR”

Seçimin sonucu ne olursa olsun camia için hayırlı olmasını dileyen Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

“Bir kez daha haziranın sıcak bir gününde seçim için bir araya geliyoruz. Sonuç ne olursa olsun camiamız için hayırlı olsun. Kim kazanırsa kazansın, inşallah Fenerbahçe kazanır. Yıllardır bunu söylüyorum. Ancak artık iki adayın da dile getirdiği birlik ve beraberliğin sözde kalmamasını, marşımızdaki dostluğun gerçeğe dönüşmesini ve tüm camianın birleşmesini temenni ediyorum.”

“ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇMİŞ VAZİYETTE”

Fenerbahçe’nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Koç, şunları söyledi:

“Bizler kendi içimizde kavga ederken atı alan Üsküdar’ı geçmiş vaziyette. Fenerbahçe yıllardır haksızlıklara maruz kalmış bir camia. Ancak kendi içinde birlik ve bütünlüğü sağlayamadığı için bu haksızlıklar yeterince görülemiyor. Görenler de çoğu zaman bunları dile getiremiyor. Kazanan Fenerbahçe olsun.”

BİRLİK MESAJI

Ali Koç, açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik çağrısını yineleyerek, “Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim olacaksa, camianın onun etrafında birleşmesi gerekiyor” dedi.