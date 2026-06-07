Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

11:03 AZİZ YILDIRIM KONGRE ALANINDA

Bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım da kongre alanına geldi.

👤 Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kongre alanına geldi. pic.twitter.com/Js1ljOvuHU — AA SPOR (@aa_spor) June 7, 2026

10:52 HAKAN SAFİ STADYUMA GELDİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, stadyuma geldi.

Üyelerle fotoğraf çektiren Safi, “Bir transfer daha bitti biliyorsunuz değil mi? Çalhanoğlu bitti işte. Açıkladık onu da. Evet o da bitti.” ifadelerini kullandı.

10:00 OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi saat 10.00'da başladı. Oy verme işlemi, 17.00'ye kadar devam edecek.

09:04 FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantımızda oy kullanma işlemi 10.00 itibarıyla başlayacaktır. Tüm kongre üyelerimizi bekliyoruz.





AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.

Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit





HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil Üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yedek Üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ



Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulunda bugün gerçekleştirilecek seçimle kulübün yeni başkanı belirlenecek. Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre, 44 bin 741 üyenin genel kurula katılma hakkı bulunuyor. Oy verme işlemi saat 10.00’da başladı ve 17.00’ye kadar devam edecek.