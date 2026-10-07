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Kaynak: Haber Merkezi

Uşak / Hüseyin Demir / Yeniçağ



Banaz’ın 31 Ağustos Mahallesi’ne, hayırsever Vedat Duguk’un maddi katkısıyla kazandırılacak olan Perihan – Mehmet Duguk Aile Sağlığı Merkezi için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma törenine; Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş, Fahrettin Tuğrul ve Ali Karaoba, Uşak İl Sağlık Müdürü Tarık Acar, Uşak Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, Uşak İl Jandarma Komutanı Özgür Kılıç, Banaz Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Banaz İlçe Emniyet Müdürü Savaş Sağtaş, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

31 Ağustos Mahallesi’ne önemli bir sağlık yatırımı olarak kazandırılacak merkez, tamamlandığında Banaz halkı sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasına katkı sağlayacak.

Banaz’a böyle anlamlı bir eser kazandırılmasına vesile olan Vedat Duguk’a Uşak valisi Dr Serdar Kartal teşekkür pilaketi verdi, Perihan – Mehmet Duguk Aile Sağlığı Merkezi Banaz’a hayırlı olsun.